Trockenheit und Käferbefall machen dem Wald zu schaffen

Der Langenenslinger Gemeinderat hat den Kultur- und Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 verabschiedet. Über den Zustand des Waldes konnten sich die Räte Ende Oktober bei einem Waldbegang informieren. Förster Johannes Hainzl und Georg Löffler vom Kreisforstamt Biberach erläuterten in der jüngsten Gemeinderatssitzung das abgelaufene Jahr und die Pläne für 2019.

Das Holzjahr 2018 war trocken und geprägt durch den Borkenkäfer. Mit über 1200 Festmeter Käfer- und Dürrholz wurde im Gemeindewald eine bisher noch nie dagewesene Dimension erreicht. Allerdings seien die Bemühungen, den Borkenkäfer in Schach zu halten, nicht umsonst gewesen, so die Forstleute. Der Preis einer solchen Borkenkäfer-Kalamität sei trotzdem hoch. Zum einen macht es den Holzeinschlag teurer, zum anderen bleibe deutlich weniger Zeit für andere wichtige Arbeiten. Während in weiten Teilen Deutschlands das Preisniveau für Holz einbrach, erfreut sich das Brennholz aus dem Langenenslinger Wald weiterhin großer Beliebtheit. Der Preis ist stabil bis steigend. Dagegen lasse die Nachfrage nach Reisteilen etwas nach. Bisher wurden etwa 6900 Festmeter Holz eingeschlagen, mit den letzten Hieben soll der jährliche Satz erfüllt werden. Der Holzverkauf wird der Gemeindekasse rund 510 000 Euro für 2018 einbringen. Mit allen weiteren Einnahmen und Verrechnungen ergeben sich Einnahmen von 529 200 Euro. Dem gegenüber stehen Ausgaben mit 395 600 Euro, was zu einem vorläufigen Gewinn von 133 600 Euro aus dem Wald führt.

Für 2019 ergibt sich nach den Ergebnissen der Zwischenrevision eine Einschlagsmenge von 10 240 Festmetern. Die Mengenerhöhung wird vor allem im Bereich Laubbrennholz zu bemerken sein. Während die Gemeindeforstwirte vor allem die Holzernte in den Althölzern vornehmen, kommt der Vollernter in den Durchforstungsbeständen zum Einsatz – auch im Laubholz. Die Holzerlöse im kommenden Jahr werden auf rund 512 000 Euro geschätzt. Einschließlich anderer Erlöse sollen im kommenden Jahr 528 000 Euro eingenommen werden. Auf der Kostenseite schlagen sich die Holzernte mit 180 000 Euro nieder. Für zirka 37 000 Euro sollen 2019 7000 Pflanzen neu gesetzt werden. Mindestens 1600 Pflanzen dienen der Nachbesserung wegen der Trockenschäden. Auf rund 3,3 Hektar werden Fichten, Douglasien, europäische Lärchen und weitere Arten angebaut.

In der Sitzung wurde außerdem der Brennholzpreis festgelegt. Drei Jahre in Folge gibt es keine Erhöhung – der Preis liegt bei 62 Euro/Festmeter.