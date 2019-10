Bei einem Unfall am Sonntag bei Langenenslingen haben zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Traktorgespann in der Straße von Langenenslingen in Richtung Billafingen. Am Waldrand wollte der junge Mann nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein Auto kam entgegen und der Traktorfahrer musste warten. Danach bog er ab. Das hinter dem Auto fahrende Leichtkraftrad übersah der 21-Jährige jedoch. Der 17-jährige Kradlenker machte eine Vollbremsung. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Aprilia und stürzte auf die Straße. Auch sein 16-jähriger Sozius fiel auf die Straße. Bei dem Sturz erlitten beide Jugendliche schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen nun den entgegenkommenden Autofahrer als Zeugen, ob dieser Angaben zum Unfallhergang machen kann.