Trainer des SV Langenenslingen absolvieren Weiterbildung

Die Fußballabteilung des SV Langenenslingen setzt nun schon seit Jahren erfolgreich auf das Konzept einer qualitativ hochwertigen Vermittlung von Trainingsinhalten und zeitgemäßen Trainingsmethoden. Um dies weiterhin zu gewährleisten, besuchen die Trainer regelmäßig Schulungen und Fortbildungen.

Nachdem die Trainer David Wingert, Christian Lex, Maximilian Lex und Heiko Breetzke in der Sportschule Ruit und Klaus Königsberger über einen Lehrgang der Bundeswehr bereits im Sommer ihre Trainerlizenz verlängert haben, waren nun die restlichen neun Lizenzinhaber für drei Tage in der Sportschule zur Verlängerung.

Im Rahmen des sogenannten Trainerkongresses wurden sowohl in der Theorie als auch in der Praxis neue Trainingsansätze und -möglichkeiten vermittelt. Die Trainings- und Lehreinheiten des Kongresses standen unter den Gesichtspunkten „Schnelles schalten“, „Futsal“ und „Standardsituationen“. Des Weiteren konnten alle Teilnehmer einen Vortrag zu einem Thema ihrer Wahl besuchen. Die Wahlthemen handelten über „Prävention von Sportverletzungen“, „Trainer in sozialen Netzwerken“ und „Blackroll – Faszientraining und Regeneration“. Doch neben der Weiterbildung sollte auch die Freizeit nicht zu kurz kommen. So wurden Abends in geselliger Runde zahlreiche neue Kontakte geknüpft.

Damit haben nun alle lizenzierten Trainer des SVL erfolgreich ihre Trainerlizenz verlängert. Dadurch kann der Verein auch weiterhin auf 14 Trainer mit Lizenz in der Trainingsbetreuung und Trainingsgestaltung zurückgreifen, um den Spielern auch in Zukunft Lerninhalte bestmöglich vermitteln zu können.