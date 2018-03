Trachtenkapelle zieht alle Register

Wenn ein Titel beim bunten Blasmusikabend der Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld bei der anschließenden Hitparade punkten möchte, muss er das Motto des Abends „Blasmusik auch mal anders“ so mitreißend wie möglich umsetzen. Musikalisch hatte Dirigent Frank Metzger freie Hand und hat dies auch großzügig umgesetzt. Die Besucher wählten den Polka-Ländler-Swing „Hinter der Garage“ mit Gesang von Sebastian Metzger und Moritz Neuburger zum diesjährigen Siegertitel.

Mit dem schmissigen Konzertmarsch „Blasmusikgrüße“ von Mathias Gronert sandte die Kapelle einen musikalischen Gruß an alle Freunde der böhmisch-mährischen Blasmusik. Mit der erfrischenden Polka „Kirschblütenzauber“ des Schweizer Komponisten Very Rickenbacher holten die Musiker musikalische Kirschblüten in die Halle, obwohl draußen gerade ein Schneesturm über die Alb fegte. Claus Fritz, der durchs Programm führte, begrüße zum Walzer „Erfüllte Träume“ den Komponisten Norbert Gälle als Besucher in der Halle. Gälle hat diesen neuen Walzer einfühlsam und auch etwas melancholisch komponiert. „Die Kapelle hat meine Vision toll umgesetzt, bin vollauf zufrieden damit“, lobte er. Natürlich durfte ein Mosch-Klassiker auch in diesem Jahr nicht fehlen. „Böhmische Mädchen“, eine Polka mit Gesang von Caroline Baier-Schweizer und Sebastian Metzger, erinnerten an den großen Meister der Blasmusik. Ein kleiner Gegenpool zu den klassischen Polkas stellte „Sillilander“, eine getragene Polka von Thomas Zsivcovits aus Wien dar, die er zur Europameisterschaft der Blasmusik 2010 in Sillian-Osttirol komponiert hat.

Ein Höhepunkt aus musikalischer Sicht folgte mit der „Virtuospolka“, einem anspruchsvollen Klarinettensolo der Oberstufe mit Orchesterbegleitung, virtuos vorgetragen von Conny Baier. Gekonnt entlockte sie den gesamten Tonumfang ihrer Klarinette und in verschiedenen Tempi konnte sie voll überzeugen. Spontaner Applaus war der Dank des Publikums für diese Abwechslung im Programm. Mit der Fernweh-Polka verabschiedete sich die Trachtenkapelle schmissig in die Pause. Den Auftakt zum zweiten Teil bildete die wuchtige moderne Polka „Wir sind wir“ ein Erfolgstitel der „Fegerländer“ von Peter Leitner. Diese Polka wurde von Ehrenvorstand Manfred Fritz gestiftet. Mit der Gassenpolka „In de Griam“ wurden die Zuhörer in die Kellergassen des Wiener Weinviertels geführt. Bei „Mondlicht“, auch von Gälle komponiert, hörte man seine große Leidenschaft für die böhmisch-mährische Blasmusik heraus.

15 Neuvorstellungen

Als Abwechslung im doch sehr Polka lastigen Programm erwies sich der Gesangstitel „Hinter der Garage“, einer Polka-Ländler-Swing-Version nach einem alten tschechischen Volkslied. Dieser Erfolgstitel, frech gesungen von Sebastian und Moritz, wurde vom aufmerksamen Publikum beim Vortrag heftig beklatscht. Mit den weiteren Polkas „Septemberliebe“ und „Das Sternchen“ wurde das Programm der 15 Neuvorstellungen abgerundet. Als letztes Stück der Wertung zur Hitparade, bei der jeder Besucher fünf Stimmen vergeben konnte, kam nochmals ein Stück des Komponisten Norbert Gälle, „Euch zum Dank“ zum Vortrag. Dann wurden die Stimmzettel eingesammelt und man durfte über das Ergebnis der Zuhörer gespannt sein. Claus Fritz gab dann den Gewinner des Abends bekannt: Den dritten Platz erreichte „Euch zum Dank“, Polka von Norbert Gälle, den zweiten Platz eroberte das Klarinettensolo „Virtuospolka“ und zum Sieger des Abends wurde der Gesangstitel „Hinter der Garage“ ausgerufen. Alle drei Titel lagen nur wenige Stimmen auseinander. Claus Fritz lud Norbert Gälle ganz spontan ein, auf die Bühne zu kommen und seine Kompositionen aktiv mit zu spielen. Natürlich musste er den Federhut der Egelfinger aufsetzen, ohne den ein Mitwirken nicht möglich wäre. Das Publikum danke mit Spontanbeifall.