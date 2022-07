Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld wieder unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld hat nach über 30 Jahren die musikalischen Bande mit den Uigendorfer Musikanten wieder aufleben lassen. Sie spielte beim traditionellen Ulrichsfest den Festausklang im voll besetzten Zelt des Musikvereins.

Trotz anfänglichem Regenwetters strömten die Besucher in Scharen nach Uigendorf, um eine gelungene Mischung an Böhmisch-Mährischer Blasmusik von der Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld präsentiert zu bekommen. Frank Metzger und seine Musiker von der Schwäbischen Alb waren bestens aufgelegt und man spürte sofort, dass es den Musiker/innen Freude bereitete, nach der langen Auszeit wegen Corona, wieder aktiv vor Publikum zu spielen.

Märsche, Walzer und dynamisch vorgetragene Polkas, sowie verschiedene Gesangstitel, kamen zur Aufführung. Der Dirigent forderte von seinen Musikern und von sich vollen Einsatz, und sie sorgten mit Vollgas für eine tolle Stimmung im Zelt. Die zahlreichen Besucher aus der ganzen Region waren begeistert und spendeten kräftigen Applaus. Erst nach mehreren Zugaben durften die spielfreudigen Musiker die Bühne nach dreieinhalb Stunden verlassen.

Die Uigendorfer Musiker mit ihren vielen freiwilligen Helfern waren seit Tagen in vollem Einsatz und versorgten die Gäste vorzüglich. Zum Schluss war man sich einig, dass die musikalische Freundschaft auch in den kommenden Jahren Bestand haben soll. Claus Fritz vom Vorstandsteam lud zu weiteren Auftritten der Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld in den nächsten Wochen ganz herzlich, vor allem zum Egelfinger Gartenfest am Wochenende 14. und 15. August 2022 nach Egelfingen, ein.

Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld ist weiterhin On Tour. Für Freunde der Kapelle und der Blasmusik sind momentan noch folgende weitere Auftritte geplant: Sonntag, 17. Juli. ab 18 Uhr beim Seefest in Mägerkingen, 31. Juli Frühschoppen beim Schwebefest in Dürrenwaldstetten, Sonntag. 21. August ab 14 Uhr beim Nudelfest in Eriskirch, sowie Teilnahme am Kreismusikfest in Zwiefaltendorf am 1. und 2. Oktober mit Wertungssspiel.