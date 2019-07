Jehangir Jaghobi vom Karate-Dojo Langenenslingen legte in Immenstadt/Allgäu erfolgreich die Prüfung zum 1. Dan ab. Der gebürtige Iraner trainierte bereits als Jugendlicher in seiner Heimat intensiv Karate. Aufgrund der politischen Lage war er schon vor Jahren gezwungen, sein Land zu verlassen. Seit 2014 ist Jehangir Jaghobi Mitglied im Karate Dojo Langenenslingen.

Zunächst musste er sich darum bemühen, dass seine im Iran erreichten Gürtelgraduierungen vom DJKB (Deutscher JKA-Karate Bund e.V.) anerkannt wurden, da er keine Prüfungsbestätigungen aus dem Iran mitnehmen konnte. Nachdem dies gelungen war, erarbeitete Jehangir sich alle weiteren nötigen Gürtelgrade, immer mit dem Ziel vor Augen, baldmöglichst die Prüfung zum Schwarzgurt, einem Meilenstein auf dem Weg eines Karateka, abzulegen.

Im letzten Jahr vor dem Prüfungstermin lagen viele Lehrgänge und intensive Trainingseinheiten im heimischen Dojo vor ihm. Am 6. Juli trat er schließlich in Immenstadt vor dem DJKB Chief Instructor, Hideo Ochi (9. Dan), zur Prüfung an. Dort kam unerwartet erschwerend hinzu, dass Jehangir der einzige Prüfling war, der die 1. Dan-Prüfung ablegte. Dennoch meisterte er die Herausforderung vorbildlich. Im ersten Abschnitt der Prüfung wurden korrekte, schnelle und starke Grundschultechniken aus einem großen Repertoire an Arm- und Beintechniken abgefragt. Sie mussten sofort, stark und fehlerfrei auf die Anweisung des Prüfers H. Ochi ausgeführt werden.

Darauf folgte die Prüfung im Bereich Kata, des Kampfes gegen mehrere imaginäre Gegner. Jehangir musste sich im Vorfeld für eine Kata entscheiden. Er hatte „ Bassai Dai“ (übersetzt: „Mauer zerstören - groß“) gewählt. H. Ochi forderte anschließend noch eine weitere, frei von ihm gewählte Kata ein. Zum Abschluss der Prüfung mussten sich die Prüflinge im Zweikampf (Kumite) bewähren. Hier trat Jehangir gegen einen Prüfling an, der die Prüfung zum 2. Dan ablegte.

Letztendlich konnte Jehangir Jaghobi die Urkunde zur bestandenen Prüfung aus den Händen Ochis entgegennehmen. Daniel Miller, Dojoleiter des Karate Dojos Langenenslingen, hatte Jehangir zur Prüfung begleitet und überreichte ihm nach bestandener Prüfung den Schwarzen Gürtel.