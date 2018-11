Tag mahnt zu Verständigung und Frieden

Der Volkstrauertag, vor 99 Jahren zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges eingeführt, war am Sonntag Anlass, auch in den Teilorten Egelfingen und Emerfeld der Gemeinde Langenenslingen, an die Verstorbenen der beiden Weltkriege und auch an die Opfer von Gewaltherrschaft zu gedenken.

An diesem Tag rückt nicht nur das Gedenken an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in den Vordergrund, der Tag mahnt auch zu Verständigung, Versöhnung und Frieden. In Egelfingen erinnerte Gemeinderat Ulrich Neuburger an die vielen Opfer und Schicksale dieser Kriege. In Auszügen aus letzten Briefen von Soldaten zeichnete er ein Bild des großen Leids, das über die vielen Menschen gekommen ist.

Ebenso war in Emerfeld die Feuerwehr komplett angetreten und die Kameraden Robert Göser und Martin Maier ermahnten in einfühlsamen Texten, die Erinnerung an das Geschehene nie zu verdrängen und auch heute noch wachsam zu sein, damit sich Kriege nicht wiederholen können. Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld umrahmte die schlichte, aber beeindruckende Feier am jeweiligen Kriegerdenkmal mit einem Choral und dem Lied vom guten Kameraden. Zwei Feuerwehr-Kameraden legten einen Kranz der Gemeinde an der Gedenkstätte nieder. Nach den jeweiligen Gottesdiensten nahm auch die Bevölkerung an diesem Gedenken teil.