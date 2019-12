„Stucken“ ist größte Tiefbaumaßnahme der Geschichte Langenenslingens

Krippenbau, Erschließung von Bauland, Sanierung von Straßen und der Breitbandausbau: Langenenslingen hat sich für 2020 viel vorgenommen. Bürgermeister Andreas Schneider blickt auf die kommenden Aufgaben und das vergangene Jahr 2019.

Verwaltung und Gemeinderat haben für den Bau der Kinderkrippe viele Gewerke vergeben. Wann werden die ersten Kleinkinder im neuen Hort betreut?

Einen genauen Termin bezüglich der Fertigstellung kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht nennen. Im Rahmen der Ausschreibung hatten wir bei einzelnen Gewerken Probleme, überhaupt Angebote zu erhalten. So mussten einzelne Gewerke mehrfach ausgeschrieben werden. In der Zwischenzeit sind jedoch alle Arbeiten vergeben. Bis zum Jahresende hat auch der Rohbau bereits deutliche Fortschritte gemacht. Wir werden nun zusammen mit dem Ingenieurbüro versuchen, die weiteren Ausbaugewerke im neuen Jahr so zügig wie möglich durchzuführen.

Die Vergabe für das Baugebiet „Stucken“ sind weit fortgeschritten, der Linksabbieger in der Entstehung. Wann können die ersten Häuslesbauer anfangen?

Die Erschließung des Baugebiets „Stucken“ war/ist die größte Tiefbaumaßnahme in der Geschichte unserer Gemeinde. Ich bin sehr froh, dass wir mit der örtlichen Firma Blum einen leistungsstarken und kompetenten Partner an unserer Seite haben. Die Erschließungsmaßnahmen sind weitestgehend planmäßig verlaufen. Im Rahmen der Kabelverlegung zur Stromversorgung hat uns aber die Netze BW deutliche Zeitverzögerungen beschert. Trotz umfangreicher Abstimmungsgespräche bereits im Mai dieses Jahres war es nicht möglich, die vereinbarten Leistungen wie geplant auszuführen. Dadurch ergaben sich natürlich auch deutliche Verzögerungen in Bezug auf die Fertigstellung der Erschließungsstraßen. Der Linksabbieger inklusive der Zufahrt zum neuen Baugebiet konnten jedoch planmäßig fertiggestellt werden. Die Erschließungsarbeiten werden so, wie es die Witterung erlaubt, weiter ausgeführt. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, die Bauplätze frühzeitig zum Kauf anzubieten. Es wäre sicher einfacher gewesen, abzuwarten, bis die Erschließung vollständig fertiggestellt ist und dann erst die Bauplätze zu verkaufen. Wir wollten aber den Bauinteressenten entgegenkommen, damit diese während der Fertigstellung der Erschließungsarbeiten bereits die Planungen durchführen können. Bei einer derartigen Vorgehensweise liegt es in der Natur der Sache, dass eine Baubeginn nicht auf den Tag genau vorausgesagt werden kann. Sofern es keinen langanhaltenden Wintereinbruch gibt, gehe ich davon aus, dass die Häuslebauer Anfang April mit der Realisierung ihrer Bauvorhaben beginnen können.

Was waren für Sie weitere herausragende Ereignisse im Jahr 2019 in Ihrer Gemeinde?

Um nochmals auf das Baugebiet zu kommen. war die Reservierung der Bauplätze sicherlich ein besonderes Ereignis für unsere Gemeinde. An einem Abend wurden insgesamt 18 Bauplätze reserviert und bis zum Jahresende bereits 20 verkauft. Das ist für uns nicht alltäglich. In diesen Zusammenhang freut es mich ganz besonders,dass nahezu allen Häuslebauer einen Bezug zu unserer Gemeinde haben und auch viele junge Erwachsene ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können und somit in der Gemeinde bleiben.

In diesem Jahr besuchte auch der Landtagsabgeordnete der CDU, Thomas Dörflinger, unsere Gemeinde. Es war für mich ein besonderer Nachmittag, bei dem wir uns im Rahmen einer Rundfahrt viele verschiedene Themen und die damit verbundenen Herausforderungen anschauten und diskutierten. Herr Dörflinger ist ein bodenständiger Politiker und so denke ich , dass er aus den Gesprächen vor Ort die notwendigen Informationen und Impulse mit nach Stuttgart nehmen kann.

Für mich persönlich war die Wahl in den Kreistag und das hervorragende Wahlergebnis ein ganz besonderes Ereignis. Dieser große Vertrauensbeweis bestärkt mich darin, die Anliegen unserer Gemeinde und der Raumschaft auf Kreisebene zu vertreten.

Was steht im neuen Jahr an?

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung den Investitionshaushalt für das Jahr 2020 mit einem Volumen von nahezu fünf Millionen Euro beschlossen. Insofern haben wir auch für das kommende Jahr wieder ein volles Programm, welches es abzuarbeiten gilt. Zum einen sollen die bereits begonnen Maßnahmen in Bezug auf die Kinderkrippe und das Baugebiet abgeschlossen werden. Daneben werden wir auch in anderen Ortsteilen die Bereitstellung weitere Bauplätze angehen. Im Bereich des Breitbandausbaus sind umfangreiche Maßnahmen im Ortsteil Ittenhausen vorgesehen. Darüber hinaus werden uns auch im kommenden Jahr die Sanierung von Straßen und Feldwegen sowie die Sanierung von Kanälen und Wasserleitungen stark beschäftigen.

Welche waren für Sie besonders emotionalen Momente im Jahr 2019?

Im Jahresverlauf gab es viele emotionale Momente sowohl im positiven, aber auch im negativen Sinne. Was mich sehr stark beschäftigt, ist die beängstigende Entwicklung unserer Gesellschaft. Der Egoismus macht sich immer mehr breit und der Gemeinschaftssinn und das Zusammengehörigkeitsgefühl gehen immer mehr verloren. Dies ist sehr bedauerlich. So nehmen Vandalismus und die Beschädigungen von öffentlichem Eigentum sowie die Gewaltbereitschaft immer mehr zu. Diesbezüglich sind wir alle gefordert, diesen negativen Entwicklungen entgegenzutreten.

Stehen 2020 besondere Jubiläen oder Veranstaltungen an?

Aufgrund der Vielzahl an örtlichen Vereinen kann fast jedes Jahr ein Jubiläum gefeiert werden. Mit dem 22. Langenenslinger Nachtumzug starten wir gleich mit einem Schnapszahljubiläum. Danach folgt im August das 60-jährige Jubiläum der Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld. Im September steht dann auch bereits das zehnte Langenenslinger Oktoberfest an. Darüber hinaus gibt es über das ganze Jahr hinweg zahlreiche Vereinsveranstaltungen, welche auf jeden Fall einen Besuch wert sind.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Für unsere tägliche Arbeit wünsche ich mir, dass die Politiker und Entscheidungsträger auf höherer und höchster Ebene wieder mehr Basisverständnis entwickeln. Viele Entscheidungen die im fernen Berlin oder in Brüssel gefasst werden, stellen die Städte und Gemeinden, welche diese in der Regel ausführen müssen, vor immer größere Schwierigkeiten. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die helfen, die Herausforderungen unserer Zeit an der Basis orientiert zu lösen. Es muss eine deutliche Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung erfolgen, denn dort wissen die Entscheidungsträger am besten, was in welcher Form zu tun ist. Da dies aber sicherlich nicht von heute auf morgen zu erwarten ist, wünsche ich mir, dass wir auf Gemeindeebene auch weiter zusammenhalten, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Das höchste Gut auf dieser Welt ist jedoch Gesundheit und so wünsche ich allen für das Jahr 2020 beste Gesundheit.