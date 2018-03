Die Firma Striebel hat im vergangenen Jahr ihre „Super-Sammel-Samstage“ für Schulklassen eingestellt, weil die Qualität der angelieferten Ware sehr zu wünschen übrig ließ. Weil der Textilverwerter aus Langenenslingen aber weiterhin Schulen und Vereine unterstützen will, hat sich das Unternehmen ein neues Konzept ausgedacht. Künftig dürfen nur noch Gruppen, die an einem Informationsabend teilgenommen haben, Ware anliefern. Der erste Informationstermin ist am Montag, 26. Februar, 18 Uhr.

Über sechs Jahre lang hatte die Firma Striebel die Super-Sammel-Samstage angeboten. Die Altkleider-Abgabetermine kamen bei den Schulklassen sehr gut an. Durch das Sammeln besserten die Kinder ihre Klassenkasse auf und finanzierte ihre Schullandheim-Aufenthalte. Allerdings beobachtete der Langenenslinger Textilvertreter, dass die Qualität der angelieferten Ware abnahm.

Immer wieder wies die Firma darauf hin, was angeliefert werden darf und was nicht. „Es gab viele, die das gut gemacht haben“, sagt Geschäftsführer Simon Striebel. Trotzdem hielten sich einige nicht daran. Um auf viel Gewicht zu kommen, wurden teilweise Steine in die Kleider eingewickelt oder Flaschen angeliefert. Bei der Sammlung im April 2017 war es besonders schlimm. Das Unternehmen stellte beim Sortieren der Ware große Mengen an Stoffresten, stark verschmutzter und kaputter Ware fest. Selbst Teppichreste waren dabei. Das Unternehmen musste nach der April-Aktion fünf Tonnen Müll entsorgen. Daraufhin beschloss der Textilverwerter, diese Art der Sammlung nicht mehr weiterzuverfolgen.

Gleichwohl ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, Schulen und Vereine und auch andere Organisationen finanziell zu unterstützen. Das neue Konzept sieht vor, dass sich interessierte Gruppen zuerst zu einem Informationsabend treffen. Dort wird besprochen, was angeliefert werden darf. Welche Qualitätsmerkmale die Ware erfüllen muss und an welchem Tag die Ware entgegen genommen wird. Außerdem bekommen die Teilnehmer Tipps zur Verpackung. Der erste Informationsabend ist am Montag, 26. Februar, um 18 Uhr, bei Striebel in Langenenslingen. Als Alternative bietet der Textilverwerter einen weiteren Termin am Mittwoch, 28. Februar, an. Ohne die Teilnahme an einem Infoabend, kann künftig nicht mehr angeliefert werden.

Geplant ist, die Informationen künftig im monatlichen Rhythmus anzubieten. Sollte es wegen großer Nachfrage nötig sein, könnten auch weitere Termine angeboten werden. „Wir sind da relativ flexibel“, sagt Striebel. Es reicht aus, wenn einer der Sammelgruppe an dem Abend teilnimmt. Der ist der Multiplikator, der alle anderen der Gruppe informiert, das Informationsblatt verteilt und auch verantwortlich ist. Am Informationsabend füllt jeder für seine Gruppe ein Datenblatt aus und bekommt eine Nummer zugewiesen. Die Anlieferungstermine werden künftig unter der Woche und breiter gefächert sein. „So wissen wir, wer wann kommt und können die Ware kontrollieren“, sagt der Geschäftsführer.