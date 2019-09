Von Claudia Buchmüller

Einsatz der Aulendorfer Feuerwehr: Am Mittwochmittag stand eine Scheune in der Steinstraße im Aulendorfer Ortsteil Schmidbauer in Brand. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit. Das Feuer wurde um 12 Uhr gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, bestand die Gefahr, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen. Es gab eine Straßensperrung.

Zwei Beamte des Polizeipostens Altshausen hatten bei einer Streifenfahrt kurz vor 12 Uhr in der Steinstraße im Weiler Schmidbaur bei Aulendorf das Feuer entdeckt und einen Notruf ...