Mit schmissigen Hits eröffnete der Musikverein Andelfingen den diesjährigen Bürgerball, der ein abwechlungsreiches und sportliches Programm bot. Thomas Busmanis begrüßte die zahlreich Erschienenen als Narrenvater, bevor die Hexentanzgruppe aus Hohentengen mit ihrer geballten Girlspower eine perfekt inszenierte Show darbot, bei der flotte Hüftschwünge und strahlendes Lächeln zu modernen, schnellen Rhythmen passten. In einer ausgezeichneten One-Man-Show präsentierte sich Gebhard Ziegelbauer als Patient beim Zahnarzt mit großer Angst. Die fiel jedoch von ihm ab, als er die Rückseite der Zahnarzthelferin zu sehen bekam. Daraufhin war jegliche Art von örtlicher Betäubung für die Behandlung unnötig.

In einem schnellen Medley, vielen Formationen in weiß-goldenen Römerkostümen mit ausgefallenen und vielfältigen Formationen, gelang der Altheimer Tanzgruppe mit ihren schwierigen Hebefiguren eine glänzende Darbietung. Witzig pointiert und äußerst unterhältlich waren die Moderatoren des Abends, Christopher Wiest, Andreas Vetter und Christoph Ziegelbauer. Wer genießt nicht einmal gerne einen gemütlichen Kinoabend zu zweit in der ersten Reihe ? Nur blöd, wenn zwischen den Partnern andere Besucher sitzen, die sich köstlich aufregen, wenn über sie hinweg Liebkosungen ausgetauscht werden und die Verliebten nicht ans Ziel kommen.

Selbstständig choreographiert und die Kostüme eigenständig entworfen war die Tanzshow der jungen Dance Girls aus Andelfingen. Das Publikum fand die Aufführung super. Ob noch jemand in den Himmel reindarf, entscheidet Petrus, alias Thomas Busmanis. Vier in Ungnade gefallene kleine Sünder versuchen mit exzellent sich windenden Begründungen und großer Überzeugungskraft bis hin zu dubiosen Argumenten den Himmelswärter zu überzeugen. Da blieb kein Auge trocken.

Heidi Vetter, Tagblatt der Gemeinde, verkörpert von Tina Beller, brachte Mögliches und Unmögliches aus dem vergangenen Jahr zum Vorschein, verschonte dabei die vom schlimmen Schnupfen geplagten Männer nicht, die sich nur durch Hopfensmoothies therapieren lassen wollten oder auch ein geplantes Fußballspiel in Freiburg wegen der Auswirkung des „Andelfinger Südhangs“ (Obstler) nicht im Stadion ansehen konnten – sie sahen nämlich nichts mehr. Das war pointenreich, kurzweilig und mit einer Direktheit, aber auch mit Charme erzählt.

Das Männerballett des SVA verkörperte zunächst bei dem gelungen ausgefallenen Einzug in blauen Mülltonnen mit dem Song „Ich brauche frische Luft“ Müllmänner aus der Stadt. Muskulöse, sportliche Typen, die sich elegant und synchron zur Musik bewegten und dies in einer aufwändigen Choreografie. Freude, Zufriedenheit, Ausgelassenheit und Sangeslust zeigten nicht nur sämtliche Akteure beim Finale und der abschließenden Polonaise, sondern auch ein begeistertes Publikum im Saal, das sich jetzt auf das Tanzen bis in die Morgenstunden freute.