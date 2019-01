Der SV Langenenslingen veranstaltete am Wochenende des 26. und 27. Januar sein alljährliches Hallenturnier in der Turn- und Festhalle in Langenenslingen. Auch die 23. Ausgabe des Turniers war, wie in den vergangenen Jahren, namhaft besetzt, wodurch den Zuschauern zwei Tage lang spannende Turnierspiele geboten wurden.

Am frühen Samstagmorgen durften sich zunächst die jüngsten Kicker komplett verausgaben. In zwei aufeinanderfolgenden Bambini-Runden, wurde in dreier und vierer Teams dem runden Leder hinterher gesprungen, wobei bei allen der Spaß im Vordergrund stand. Zum Abschluss des ersten Turniertages waren die F-Junioren an der Reihe. Nach spannenden Gruppenspielen und Halbfinalpartien standen sich letztendlich die SGM Allmendingen/Altheim und der FC 99 im Finale gegenüber. In einem hart umkämpften, aber fairen Spiel, konnte sich letztendlich die Spielgemeinschaft aus Almendingen/Altheim durchsetzen und den Turniersieg mit nach Hause nehmen.

Auch am Sonntagmorgen durften die F-Junioren nochmals ran und lieferten den Zuschauern erneut ein wahres Spektakel. Mit viel Spielfreude und jeder Menge Spaß wurden die Turnierspiele beschritten und sorgten damit für attraktiven Fußball. Nach einem packenden Turnierverlauf, konnte sich der SV Bolstern den Turniersieg in einem tollen Fußballspiel gegen die SGM Blochingen/Rulfingen im Finale sichern. Zum Abschluss des Turniers waren noch die E-Jugendlichen aus Langenenslingen und Umgebung gefordert. In engen und ausgeglichenen Gruppenspielen, zeigte jede Mannschaft ihre individuellen Stärken auf und veranstaltete vor einer tollen Kulisse nochmals ein wundervolles Fußballfest. Letzten Endes boten sich die SGM Unlingen und der FV Bad Saulgau einen ansehnlichen Finalkampf, welchen der FV Bad Saulgau nach Sechsmeterschießen für sich entscheiden konnte und damit für einen dramatischen Abschluss zweier fulminanten Turniertage sorgte.