Sommerferienprogramm des Musikvereins Langenenslingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. September hat unser diesjähriges Sommerferienprogramm stattgefunden. Insgesamt haben 21 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren daran teilgenommen.

Der Tag hat mit Kennenlern- und Bewegungsspielen begonnen. Danach ging es auch schon mit der Musiker-Schnitzeljagd quer durch den Ort los. In zwei Gruppen konnten die Kinder an verschiedenen Stationen ihr musikalisches Wissen und ihr Geschick unter Beweis stellen. Egal ob Puzzle oder Pantomime, alle Aufgaben konnten problemlos gemeistert werden. Leider war das Wetter zwischendurch nicht auf unserer Seite und wir mussten eine kleine Pause einlegen. Hier konnten wir zum Glück bei der Bäckerei Stehle unterstehen und jeder bekam sogar noch ein Bonbon vom Zuckergässle. Als das Wetter dann wieder besser wurde, ging die Schnitzeljagd weiter. An der Endstation am Mauritiushaus angekommen, wartete bereits eine Überraschung auf die Kinder. Außerdem konnte sich jeder zur Stärkung eine Rote Wurst oder ein Stockbrot grillen. Anschließend genossen die Kinder beim Spielen und Basteln einer Rassel den restlichen Nachmittag.