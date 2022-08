Baden-Württembergs größter Solarpark nimmt weitere Hürde

Der Langenenslinger Gemeinderat hat sich in der jüngsten Sitzung ein weiteres Mal mit dem Bebauungsplan für den Solarpark Langenenslingen-Wilflingen beschäftigt. Das Gremium behandelte die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung. Gegenüber dem Vorentwurf wurde die Fläche um 3,3 Hektar verkleinert und verschiedene natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen mit aufgenommen.

Beim Eisighof in Wilflingen soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden. Aufgrund der Gesamtgröße (zirka 70 Megawatt geplant) ist der Bau der Anlage auch ohne die Teilnahme an der bundesweiten Solarausschreibungen wirtschaftlich.

3,3 Hektar kleiner

Die Fläche befindet sich auf der Gemarkung Wilflingen, zirka 800 Meter südöstlich vom Ortsrand entfernt. Etwa 100 Meter nordwestlich liegt der Eisighof. Nordöstlich und -westlich der geplanten Anlage befinden sich Ackerflächen. Im Osten, Süden und Westen sowie zum Teil auch im Norden finden sich angrenzend an den Geltungsbereich Waldflächen. Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt, überwiegend Ackerflächen, im nordwestlichen Bereich auch als Grünfläche mit Weidenutzung. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans hat eine Größe von zirka 77,1 Hektar. Gegenüber dem Vorentwurf vom 26. November 2020 wurde er um 3,3 Hektar verkleinert.

Bewilligt wurde der Bau der Anlage vom Ortschaftsrat im März 2020 und vom Gemeinderat drei Monate später, jeweils einstimmig. Der Standort wird von der Bevölkerung akzeptiert. Warum sich das Verfahren so lange hinziehe, fragte Gemeinderat Christof Fisel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es sei schwierig gewesen, alle übergeordneten Behörden an einen Tisch zu bringen. Es sei nicht die Schuld der Verwaltung, so Bürgermeister Andreas Schneider. Aus den Gesprächen mit den Fachbehörden ergaben sich eine Reihe naturschutzrechtlicher Veränderungen gegenüber der Vorplanung. So muss die Gemeinde unter anderem eine ganze Reihe von Laichgewässern erstellen und die Streuobstbepflanzung ausweiten. „Der Zaun der Anlage wird nicht direkt am Weg entlang führen, damit es nicht wie ein Tunnel wirkt“, sagte Schneider.

Nochmalige Standortsuche

Außerdem musste die Verwaltung Standortalternativen im der gesamten Verwaltungsgemeinschaft überprüfen, ob Flächen in anderen Gemeinden nicht geeigneter wären. Die Fläche beim Eisighof erwies sich nach der Prüfung als am wenigsten konfliktträchtig. Zum einen gehört sie nur einem Eigentümer und die Flächen sind nicht an örtliche Landwirte verpachtet. So gebe es kein negatives Pachtgefüge für örtliche Landwirte. Der Entwurf des geänderten Bebauungsplanes wird erneut ausgelegt.

100 Prozent Solarstrom bis 2045

Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes bis zum Jahr 2045 auf mindestens 100 Prozent (bis zum Jahr 2025 auf 40 bis 45 Prozent, bis zum Jahr 2030 auf 65 Prozent) zu erhöhen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat die Gemeinden und die Regionalverbände im Land mehrfach aufgefordert, Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Verfügung zu stellen.

Benachteiligte Gebiete

Süddeutschland ist bei der solaren Einstrahlung besonders begünstigt und Freiflächen-Photovoltaik gemäß aktuellen Untersuchungen des Fraunhofer-Institutes zudem die preiswerteste Art der Stromerzeugung in Deutschland, verglichen mit konventionellen Kraftwerken. Mit der von der Landesregierung verabschiedeten Verordnung zur Öffnung der Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten können bei den bundesweiten Solarausschreibungen auch Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligen, landwirtschaftlichen Gebieten im Umfang von bis zu 100 Megawatt (MW) pro Kalenderjahr bezuschlagt werden.

Innerhalb des Gesamtgemeindegebietes von Langenenslingen gibt es sechs Gemarkungen mit benachteiligten Flächen. Dieses sind die Gemarkungen Egelfingen, Billafingen, Emerfeld, Friedingen, Ittenhausen und Dürrenwaldstetten. Die Gemarkungen von Wilflingen, Langenenslingen und Andelfingen sind hingegen nur als teilweise benachteiligte Gebiete definiert. Die Gebietsabgrenzung dieser benachteiligten Gebiete stammt aus dem Jahr 1988.