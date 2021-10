Im Haus für Senioren in Langenenslingen ist das Konzept „Wohngruppen nach dem Hausgemeinschaftsmodell“ eingeführt. „Das Konzept basiert darauf, so viel Alltag und Normalität wie möglich für die Seniorinnen und Senioren zu bieten“, erläutert Einrichtungsleitung Maria Hölz. „Die architektonische Umgestaltung in kleinere, familiäre Wohneinheiten hilft dabei.“

In der Langenenslinger Einrichtung der Vinzenz von Paul gGmbH leben die Bewohnerinnen und Bewohner inzwischen in zwei Wohngruppen mit zwölf bis 16 Personen. Zentrum jeder Wohngruppe ist der gemütliche gestaltetet Wohnbereich mit Raum für Aktivitäten und der großen Wohnküche. Die Wohnbereiche haben Namen und sind entsprechend thematisch gestaltet. „Waldblick“ bietet neben vielen grünen Farbakzenten ein großes Wandbild mit geöffnetem Fenster zum Wald. Da im zweiten Wohnbereich lange die Sonne durch die großen Terrassentüren scheint, ist der Name Programm: „Sonnenblick“. Einladend warm sollen die sonnengelb gestrichenen Wände den Bereich wirken. „Neben dem Ziel eine heimelige und vertraute Umgebung zu schaffen, ist ein weiteres Ziel des Konzepts, die gute soziale Einbindung der Bewohner durch eine hohe Mitarbeiterpräsenz zu gewährleisten“, sagt Einrichtungsleiterin Maria Hölz. Die Alltagsbegleiter, Pflegepräsenz- und Pflegefachkräfte sowie die Betreuungskräfte und die kooperierende hauswirtschaftliche Leitung mit Wohngruppenkonzept-Erfahrung arbeiten eng zusammen und bilden Wohnbereichsteams mit einer klaren Zuordnung von Aufgaben und Verantwortung. Um die Gestaltung des Alltags der Bewohner kümmern sich jeweils die Alltagsbegleiter. Ganz nach Wunsch und eigenen Möglichkeiten, werden die Seniorinnen und Senioren in das alltägliche Tun einbezogen. „Wir überlegen beispielsweise gemeinsam, was wir an einfachen Gerichten zubereiten können. Oft kommen Wünsche zu Speisen, die die Bewohner von früher kennen und selbst zu Hause zubereitet haben. Neulich war ein schön geschnittener Rettich zum Vesper der Renner“, erzählt Hölz lachend. „Wenn es morgens nach frischem Kaffee duftet, der mit dem reichhaltigen Frühstücksangebot auf dem Tisch steht, kommen die Bewohner mit Vorfreude dazu und belegen ihr Brötchen nach Herzenzlust“, berichtet sie. „Da wird geredet und gelacht, man unterstützt sich, reicht die Marmelade rüber und probiert auch mal etwas, das man sonst nicht isst. Nach dem gemeinsamen Frühstück helfen alle, das Geschirr zusammenzustellen, ganz wie daheim“, so Hölz.

„Und natürlich wird auch mal ein nachbarschaftlicher Abstecher gemacht. Schließlich ist es interessant zu sehen, was bei den Nachbarn im Bereich ,Waldblick’ oder ,Sonnenschein’ so los ist“, lacht die Hausleiterin. „Seit wir die Aufteilung in familiäre Wohngruppen haben, beteiligen sich die Bewohnerinnen und Bewohner aktiver am Alltagsgeschehen“, bestätigt sie. Die Senioren erlebten die kleineren Wohneinheiten als sehr positiv und fühlten sich als Teil einer Gemeinschaft mit familiärem Charakter.

Ein weiterer Vorteil des Wohngruppenkonzepts zeigt die Erleichterung des Arbeitsalltags für die Mitarbeiter. „Kürzere Wege, passend ausgestattete Wohnküchen und eine ausgewogene Arbeitsaufteilung wirken sich sehr positiv aus“, freut sich die Einrichtungsleitung.

Durch eine Projektförderung im Rahmen der Initiative „Starke Pflege – Prävention in der Pflege“ der Techniker-Krankenkasse erhielt das Haus für Senioren Unterstützung bei der Umsetzung des neuen Konzepts. Langjährige Erfahrung im Bereich der Umgestaltung zu stationären Wohngruppenkonzepten brachte das Team der Aku GmbH aus Bad Dürrheim ein. Mitarbeiterbefragungen, Aufgabenverteilung und Klärung von Organisationsabläufen haben die Mitarbeiter gemeinsam in mehreren Workshops zusammengetragen.

Zahlreiche Pflegeeinrichtungen der Vinzenz von Paul gGmbH sind bereits nach dem Wohngruppenkonzept gestaltet. Nun wird dieses flächendeckend in allen Häusern des Trägers eingeführt.