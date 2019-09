In einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Donau in Langenslingen hat es am Mittwochabend keinen Sieger gegeben. Der gastgebende SVL und die SG Altheim trennten sich 1:1.

SV Langenenslingen – SG Altheim 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Sandro Oliveira (70.), 1:1 Moritz Sauter (85.). - Die erste Halbzeit war sehr chancenarm, beide Mannschaften riskierten auch zu wenig. Anders nach dem Seitenwechsel: Nun gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei zunächst die klareren Möglichkeiten auf Seiten der Gastgeber waren. Langenenslingen traf einmal die Latte und einmal den Innenpfosten. Doch in der 70. Minute riskierte Sandro Oliveira einen Fernschuss, der das 1:0 für Altheim ergab. Etwas umstritten aus Altheimer Sicht war dann das 1:1 in der 85. Minute: Nach Aussagen von SGA-Trainer Martin Blankenhorn rollte der Ball die Linie entlang, doch der Schiedrichter sah ihn dahinter und erkannte auf Tor für Langenenslingen. Für beide Mannschaften war in diesem Spiel mehr drin als der eine Punkt. Insgesamt war es ein faires Spiel und letzten Endes das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis.