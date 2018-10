Die Bewohner des Hauses für Senioren in Langenenslingen haben zusammen mit den Kindern der Igelgruppe des Langenenslinger Kindergartens Erntedank gefeiert. Im Halbkreis saßen die Senioren um die besonders schön aufgebauten, teilweise in einem alten Holzwagenrad sortierten Erntegaben.

Gestaltet wurde das Arrangement von den Betreuungskräften zusammen mit mehreren Bewohnern. Getreide, Mais, Nüsse, vielerlei Gemüse, Obst, Wein, Honig, Brot und vieles mehr waren die Erntegaben.

Die Kinder begrüßten alle Anwesenden mit Handschlag. Mit einem Lied dankten die Kinder musikalisch für Obst, Gemüse, Brot und Kuchen. Jedes Kind brachte vom eigenen Garten oder Feld Getreidekörner, Obst und Gemüse.

Diese Gaben wurden mit kleinen Fürbitten zu einer Früchtesonne gelegt. Gekonnt ging die Seelsorgebeauftragte Rita Kappeler auf die einzelnen Gaben Gottes ein. Wichtig war für die Kinder ihre Lieblingsfrucht zu nennen. Rita Kappeler übernahm dann weiter das Programm mit der Fragestellung: „Kennt ihr Gottes Lieblingsfrucht?“ – die Kinder konnten im Korb, unter einem Tuch versteckt, in den dortigen Spiegel schauen. Sie vermittelte, dass jeder einzelne, ob jung oder alt, Gottes Lieblingsfrucht ist, weil gewollt und wunderbar geschaffen. So wie es vielfältige bunte Früchte gebe, so liebe Gott auch die Vielfalt und die Einzigartigkeit bei den Menschen.

Sie erzählte auch, dass früher der Brotlaib, bevor er angeschnitten wurde, immer mit einem Kreuzzeichen gesegnet wurde. Nach dem gemeinsamen „Vater unser ...“ und der Segnung der Erntegaben und der Anwesenden durch Rita Kappeler verabschiedeten sich die Kinder.

Zur Stärkung und als kleines Dankeschön bekamen sie jeweils einen Apfel und für jede Kindergartengruppe ein Glas Honig mit auf den Weg.