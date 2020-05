„Soll man am 1. Mai etwas machen oder darf man nicht? Das fragte man sich im Haus für Senioren in Langenenslingen. Die Corona-Pandemie machte das Stellen eines Maibaums für alle schwierig. In Langenenslingen wurde eine Lösung gefunden. Wegen der Abstandsregelung war alles etwas beschwerlicher, aber nicht unmöglich.

Die Bewohner hatten zusammen mit den Betreuungskräften einen Baum mit bunten Bändern geschmückt. Hausmeister Willi Miller stellte die von der Gemeinde gestifteten Birken im Innenhof und vor dem Haus auf. Währenddessen spielte seine Ehefrau Rita mit der Drehorgel passende Melodien. Die Bewohner verfolgten das Geschehen wegen des schlechten Wetters von ihren Fenstern aus. Erinnerungen wurden wach – bei den Bewohnern und auch den Betreuerinnen. Das Maibaum stellen durch die Feuerwehr und ein Baum, geschmückt mit Schokolade kamen im Rückblick zur Sprache. Gemeinsam wurde gesungen und trotz Pandemie steht nun im Garten ein sichtbares Zeichen, dass der Mai gekommen ist.