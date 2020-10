Für Kinder von sieben bis zwölf Jahren bietet die Volkshochschule Donau-Bussen den eintägigen Kurs „Selbstverteidigung für Kinder“ (Kursnummer L 5501) am Samstag, 17. Oktober, an. Der Kurs findet von 10 bis 16 Uhr in der Turn- und Festhalle in Langenenslingen statt. Geleitet wird der Kurs von Iris Hollauf-Möck, unter anderem Trägerin des schwarzen Gürtels im Karate, jahrelange Karatetrainerin im Kinder- und Jugendbereich und Selbstbehauptungstrainerin an verschiedenen Schulen. Selbstvertrauen und innere Stärke seien Ziele ihres Kurses, so die Trainerin. Gebühr: 32 Euro. Die Teilnehmer sollten Sportkleidung und Sportschuhe mitbringen, eine Matte, ein kleines Kissen und etwas zu essen und zu trinken.