Segnung des neuen Volksaltars

In der Anastasiuskapelle in Ittenhausen ist am vergangenen Samstag der neue Volksaltar samt Ambo und Kredenz von Domkapitular Uwe Scharfenecker gesegnet worden. Mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor Dürrenwaldstetten/Ittenhausen. Nach dem Gottesdienst war Gelegenheit, beim Stehempfang über den neuen Altar zu sprechen. Entworfen und umgesetzt hat den Altar Holzbildhauer Roland Nehm aus Neufra, marmoriert wurde er vom Restaurationsbetrieb Willi Mayer aus Langenenslingen.