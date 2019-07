In Anwesenheit zahlreicher Zuhörer wurden in der Ortschaftsratssitzung in Dürrenwaldstetten sechs verdiente Mitglieder für deren ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. Außerdem wurde Anton Birkle verabschiedet.

Gerhard Stöferle und Anton Waidmann erhielten eine Ehrenstele des Gemeindetags für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, Anton Birkle, Thomas Maier und Ernst Wachter wurden für 20 Jahre im Ortschaftsrat geehrt.

Anton Birkle wurde gleichzeitig auch verabschiedet. Er erhielt neben der Ehrenstele des Gemeindetags eine Zeichnung des Ortsteils Dürrenwaldstetten, von Herbert Arbter in limitierter Auflage hergestellt. Bürgermeister Schneider bedankte sich für die langjährige Mitwirkung und lobte das Engagement zum Wohle der Gemeinde und des Ortsteils Dürrenwaldstetten.