SDW BC pflanzt weiteren Musterwald in Langenenslingen

In diesem Jahr hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald; Kreisverband Biberach, kurz SDW BC, zwei Musterwaldpflanzaktionen gestartet. So wurden in Langenenslingen und Ertingen Bäume gepflanzt, die trotz Klimawandel auch in der Zukunft wachsen sollen. Unterstützt worden ist diese Aktion durch die VR Bank Riedlingen-Federsee eG, schreibt die SDW BC in ihrer Pressemitteilung. Auch der SV Riedlingen hat sich finanziell beteiligt. Die Pflanzaktionen wurden durch freiwillige Helfer, in Ertingen auch von Schülerinnen und Schülern unterstützt.

In Langenenslingen konnte die Aktion aber nicht abgeschlossen werden, weil die erforderlichen Bäume zu dieser Zeit nicht lieferbar waren. Daher soll nun Anfang November die Restbepflanzung erfolgen, heißt es weiter. Die SDW BC und die Gemeinde Langenenslingen rufen deswegen zur erneuten Mithilfe auf. Interessenten können sich bei der Gemeinde Langenenslingen per E-Mail an info@langeneslingen.de oder unter Telefon. 07376 / 9690 oder auch per E-Mail bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald an die Adresse sdw-biberach@gmx.de melden.

Wer einen Beitrag für die Umwelt leisten möchte, könne dies bei dieser Aktion bestens erfüllen, so die Initiatoren. Mithelfende werden als kleine Entschädigung mit der inzwischen bekannten Waldwurst belohnt. Der genaue Termin werde von den Organisatoren noch bekanntgegeben, heißt es abschließend.