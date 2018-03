Die Feuerwehrzentrale ist am Freitagmorgen gegen 5.50 Uhr alarmiert worden: Rauch drang aus dem Boden eines Einfamilienhauses in der Gammertinger Straße in Langenenslingen hervor. Bei der Suche nach der Ursache musste der darüber liegende Lehmofen abgebaut werden. Unter der Bodenplatte aus Beton hatte sich die Hitze des Ofens bis auf den Holzboden und Holzbalken ausgebreitet. Es entwickelte sich ein Schwelbrand der den Rauch ausgelöste. Die Freiwillige Feuerwehr aus Langenenslingen löschte das Holz ab. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Auch der Bezirksschornsteinfeger war vor Ort und überprüfte die Gegebenheiten.