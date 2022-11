Schutzgemeinschaft pflanzt weiteren Musterwald

In diesem Jahr hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Biberach, (SDW BC) zwei Musterwaldpflanzaktionen gemacht. So wurden in Langenenslingen und Ertingen Bäume gepflanzt die trotz Klimawandel auch in der Zukunft wachsen sollen. Erfreulicherweise ist diese Aktion durch die finanzielle Beteiligung der VR Bank Riedlingen -Federsee eG möglich geworden.

In Langenenslingen konnte die Aktion nicht abgeschlossen werden, weil die erforderlichen Bäume zu dieser Zeit nicht lieferbar waren. Da die Pflanzen nun lieferbar waren, konnte die Pflanzung erfolgen. Der SDW BC war es wichtig, dass jedermann, vor allem aber Schüler an der Aktion mitwirken können. Von den Riedlinger Schulen hatte sich die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule zur Pflanzung angemeldet. Auch einige Helfer aus der Gemeinde Langenenslingen, der älteste mit 84 Jahren, waren dabei.

Zur Pflanzung konnte der Vorsitzende der SDW BC, Werner Gebele, 22 Schüler der Klasse 8 a und b einschließlich deren Lehrer im Billafinger Wald begrüßen. Nach kurzer Vorstellung, warum ein Musterwald gepflanzt wird, erläuterte Gemeindeförster Johannes Hainzl mit seinem Mitarbeiter wie mit der Kreuzhacke gepflanzt wird und worauf es bei der Pflanzung ankommt.

Danach ging es ans Werk. Die meisten Schüler hatten vorher noch nie einen Baum, vor allem im Wald, gepflanzt und es war für sie daher auch nicht einfach mit der Kreuzhacke oder einem Spaten umzugehen. Als Bäume, die in der Zukunft bestehen sollen, wurden an dieser Stelle Vogelkirschen und Elsbeeren gepflanzt. Bei der Anbringung von Wuchsschutzhüllen und den Befestigungspfählen, die mit dem Fäustel in den Boden geschlagen werden mussten, hat danach sicher mancher Schüler einen Muskelkater geholt. Nach zwei Stunden kam der Bus und brachte die Helfer nach Riedlingen zurück. Zuvor gab es noch Wurst und Wecken vom Grill. Es war bei der Abreise immer wieder zu hören, dass die Aktion Freude bereit hat und dass der eine oder die andere in der Zukunft nachschauen will, ob die Bäume wachsen.