Schrill, schräg und unheimlich lustig

Eine brechend volle Halle in Andelfingen, ein seit Tagen ausverkauftes Konzert und den ganzen Abend gute Laune – dafür sorgten am Samstag „Die Schrillen Fehlaperlen“ mit ihrem Programm „Liebe, Frust und Leberwurst“.

Vor über 20 Jahren haben sie ganz klein angefangen mit einem Auftritt bei der Weihnachtsfeier ihres eigenen Chores, der als einmalige Aktion gedacht war. Dabei blieb es jedoch nicht, es gab immer mehr Nachfragen, Auftritte und Lieder und als Ferdi Riester als Gitarrist, Texter, Moderator und Programmgestalter eingestiegen ist, stand zehn Jahre später ein erstes abendfüllendes Programm. Der große Durchbruch erfolgte im Jahr 2014 mit dem Lied „Aber mir roicht’s“, das auf vielen Kanälen im Internet zu hören war und „seitdem läuft’s“, so Ferdi Riester. Bis auf den heutigen Tag sind sie Amateure geblieben, die allerdings jährlich bis zu 50 Auftritte nebenher schultern und überall für ausverkaufte Hallen garantieren.

Auch die Andelfinger Festhalle war mit 340 Besuchern gut gefüllt und die Hoffnungen auf das angekündigte „schrille Programm“ hat sich erfüllt, denn von der ersten Minute an gab es was zu lachen. Ganz brav gekleidet haben sich die vier „Perlen“ aus dem Fehlatal (genau gesagt aus Neufra bei Gammertingen) gezeigt, Blusen mit aufgedruckten Emblem und das namensgebende Programmlied gesungen: „Liebe Frust und Leberwurst“. Die Damen singen gemeinsam oder abwechselnd und nehmen in fast jedem Lied entweder sich selbst oder die Männerwelt auf die Schippe: Karin Daikeler, Bianca Henkel, Tine Riester und Babs Röck nehmen dabei kein Blatt vor den Mund, ihr Humor ist derb, schwäbisch-herzhaft, doch niemals plump.

Moderator, Komponist, Texter und Ideengeber Ferdi Riester, der von sich selbstironisch behauptet „Die ärmsten Schweine, die man kennt, sind Männer in ’ner Frauenband“, füllte die Umzugspausen der Damen mit genau denselben Themen: Männer und Frauen, die so anders sind. Gerade Männer werden auch mit ernsten Dingen konfrontiert, wenn sie abends noch aus dem Haus geschickt werden, um etwas Basmatireis zu kaufen. Diese Suche in einem Supermarkt, die sein Warensortiment immer wieder anders präsentiert: „Stellt ihr hier mit Absicht um als Ehemannbeschäftigung?“ hat Ferdi Rieser verarbeitet: aus „In the Ghetto“ wird ein anklagendes „Hier im Netto“.

Nicht fehlen durfte natürlich „Aber mir roicht’s“, dessen Entstehung angeblich mit guten Vorsätzen am Silvester zu tun hat und zur großen Freude im Saal wurden alle zum kräftigen Mitsingen des Refrains aufgefordert und zur großen Freunde der Künstler klappte dies ganz hervorragend, denn das Lieg war wohl allen gut bekannt. Die Fehlaperlen kamen immer schriller und oft auch glitzeriger daher: auf die biedere Bluse folgte ein fesches kariertes Dirndl, dann Glitter und Pink zum Lied von einem Ehemann, der vor allem sein Auto liebt („Er und sein Subaru“). Richtig schrill und bunt wurde es gegen Ende des Programms, als sich die vier „brodelnde Erotikvulkane“ (so Ferdi Riester) auf eine Reise nach Capri begaben, um „Amore“ zu suchen. Der Song „Großer Herz, starker Arm“ zeigt ebenfalls eine vergebliche Suche nach dem idealen Mann „Schlägt mei Herz bei dir Alarm, bist du vergeben oder warm…“, oder noch tragischer „Du bisch als Mann echt a Granat, doch zwischen uns steht’s Zölibat“. Doch auch ganz alltägliche Dinge werden von den Vier humorvoll beleuchtet wie das tägliche Putzen, welches mit teuren auf eine Party erworbenen Lumpen keineswegs mehr Spaß macht, und der Bügelberg wird so groß, dass man sich daneben als Zwerg fühlt.

Nach zweieinhalb Stunden und zwei Zugaben war dann endgültig Schluss, viel Lob gab es für das Andelfinger Publikum, das trotz Riesenangeboten in den sozialen Medien drei Stunden Lebenszeit für die Gäste aus dem Fehlatal geopfert hat. Mit dieser These hat Ferdi Riester stark übertrieben, denn es macht Spaß und gute Laune, bei den „Schrillen Fehlaperlen“ einen Abend zu verbringen.