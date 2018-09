Kleine und mittlere Betriebe gelten als das Herz der beruflichen Ausbildung in Deutschland. So konnte die Firma Böhmer Systemtechnik in Langenenslingen zum Ausbildungsstart fünf neue Auszubildende begrüßen, davon zwei Feinwerkmechaniker, zwei Metallbauer und einen Industriekaufmann.

Klarer Vorteil der Unternehmensgröße sei, schreibt das Unternehmen, dass Berufsanfänger von Anfang an ein größeres Aufgabenspektrum und mehr Verantwortung haben. So können sie schneller praktische Erfahrungen sammeln.

Die Auszubildenden erlernen im ersten Lehrjahr alle Grundfertigkeiten der Metallarbeiten in der modern eingerichteten Lerninsel, um ab dem zweiten Lehrjahr alle Bereiche im Betrieb zu durchlaufen und kennenzulernen. Sie erhalten schon früh Bezug zu den Fertigungsabläufen und tragen Verantwortung. Dadurch sei gewährleistet, dass sie bestens auf das spätere Berufsleben vorbereitet sind und die speziellen Anforderungen des Betriebes heute und in Zukunft kennen und erfüllen, teilt das Unternehmen mit.

Zuvor konnten sich aber alle Böhmer-Azubis bei einem Lehrlingsausflug kennenlernen. Auf dem Programm dieses Jahr standen eine Betriebsbesichtigung der Firma Magirus in Ulm, Kart fahren und ein abschließender Grillabend.