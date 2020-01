Leichte Verletzungen trugen die Beteiligten an drei Schlägereien während einer Veranstaltung in der Festhalle in Andelfingen davon. Gegen 0.30 Uhr gerieten laut Polizeibericht zwei Partybesucher aneinander. Ein 17-Jähriger schlug seinem 19-jährigen Kontrahenten dabei ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Beide standen erheblich unter Alkohol. Aufgrund seines jugendlichen Alters wurde der Aggressor anschließend zuhause an seinen Vater übergeben. Der 19-Jährige hatte jedoch ganz offensichtlich noch nicht genug. Gegen 1.20 Uhr übernahm er die Rolle des Aggressors. Hinter der Festhalle ging er auf zwei 19- und 22-Jährige zu und attackierte diese. Er schlug auf die beiden jungen Männer ein, die sich zur Wehr setzten. Gegen 2.40 Uhr versetzte ein 21-Jähriger einem 24-Jährigen grundlos und unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. In allen Fällen ermittelt das Polizeirevier Riedlingen. Die Schläger müssen sich jeweils wegen Körperverletzung verantworten.