Alle zwei Jahre veranstaltet die Grundschule Langenenslingen mehrtägige Projekttage. In diesem Jahr wurden sie als klassenübergreifende Angebote.zum Thema „Wir schützen unsere Umwelt“ angeboten. Die Ideenvielfalt und die Kreativität zeigte sich auf vielfältige Weise.

Unter 14 Angeboten konnten die Schüler aller Klassenstufen ihre zwei Lieblingsprojekte auswählen. Dahinter steckt das pädagogische Konzept, dass Schüler sich zum einen auf ein spezielles Thema konzentrieren, andererseits durch das Arbeiten mit Vertretern anderer Jahrgangs- und Klassenstufen das soziale Miteinander gestärkt wird. „Kleine lernen von den Großen, Große haben eine gewisse Fürsorgepflicht für die Kleinen“ gilt als Grundregel. Das Kollegium achtete lediglich darauf, dass die Zusammensetzung der einzelnen Gruppen und ihre Größe in sich stimmig sind und in den vorhandenen Räumen in der Schule und im unmittelbaren Umfeld arbeiten können. Auch die Eltern brachten sich aktiv in die Projekttage ein und boten selbst eigene Projekte an.

„Stört es dich nicht, wenn auf dem Spielplatz oder auf dem Schulgelände Müll herumliegt?“ fragten die Müllspürnasen. Eine andere Gruppe machte sich Gedanken: „Was könnte man aus Abfall basteln?“ Eine mögliche Antwort lautete: „Aus Klorollen Stiftehalter herstellen.“ Aus Altpapier kann man auch wieder neues Papier herstellen und dies mit kleinen Bildern schmücken. Damit werden mehrere Bereiche des Schulalltags abgedeckt. Genauso könnte man auf Plastiktüten verzichten und dafür eigene Stofftaschen gestalten.

Interessant ist, dem Leben der Bienen mit ihren ganz unterschiedlichen Aktivitäten nachzuspüren. Geschick ist vonnöten, ein Windspiel für den Garten herzustellen, handwerklich begabt sollte man sein, wenn man einen Nistkasten oder einen Eichhörnchenfutterkasten bauen möchte. Einen alten ausgedienten Feuerwehrstiefel mit Blumen zu bepflanzen und als Schmuckstück vor die Haustür zu stellen, das fanden manche Schüler richtig originell. Schließlich lockte auch die Küche mit dem Logo: „Räuberfraß und Ofenschlupfer aus der Räuberküche“. Dabei ging es um sinnvolle Verwertung von Lebensmitteln und die Aussicht: „Werde ein echter Küchenprofi!“

An 14 Stationen waren die Schüler aller Klassenstufen voll bei der Sache, denn manches konnte man zwar nicht auf eine Weltreise, dafür mit nach Hause nehmen und somit zeigen, was man bei den Projekttagen geschafft hat. Der Besuch von Jo Brösele, der im Auftrag des Landratsamts Biberach bei manchen Schulen kein Unbekannter ist, wird mit seinem Mülltheater „Müll vermeiden“ die Projekttage abrunden.