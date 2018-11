Ein Amok-Fehlalarm ist am Donnerstagvormittag um 10.29 Uhr an der Gemeinschaftsschule Schreienesch Friedrichshafen sowie in der Sprachheilschule „August-Friedrich-Osswald“ ausgelöst worden. Das teilt die Stadtverwaltung in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Polizeipräsidium Konstanz mit. Weitere Informationen zu dem Vorfall haben die Stadt und die Polizei nicht mitgteilt. Trotzdem gibt es eine Annahme, wer den Alarm ausgelöst hat.

