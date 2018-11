Sänger bieten Programm mit bunten Facetten

Zu seinem Jahreskonzert lädt der Liederkranz Langenenslingen am Samstag, 24. November, um 20 Uhr in die Festhalle Langenenslingen ein. Chorleiterin Marianne Fiseli und ihren Sängern ist es gelungen, ein interessantes Konzertprogramm mit bunten Facetten und Nuancen zu erarbeiten. Als Gastchor konnte der Frauenchor Li(e)dschatten aus Alberweiler mit der quirligen Chorleiterin Ulrike Marquart gewonnen werden, am Flügel werden die Sängerinnen und Sänger von Tamara Großmann, Ruth Seethaler und Markus Beck begleitet.

Mit einer „netten Begegnung“ starten die Langenenslinger Männer in den Konzertabend und mit Liedern wie „I, wenn Geld gnuag hätt’“ oder dem „Wirtshaus aus Bach“ wird dann die schwäbische Mundart kokettiert.

Weiterhin besingen die Liederkränzler, was die „bessern ältern Herrn“ so reizvoll macht, melancholisch wird das Leid des „Bajazzo“ beklagt und beschwingt wird dann festgestellt: „Männer mag man eben“. Zwischendurch wird ein verdienter Sänger geehrt.

Gespannt sein darf man sicherlich auch auf den Gastchor, den Frauenchor Li(e)dschatten aus Alberweiler. Er gilt in der Chorszene als ein Geheimtipp, das Repertoire dieses Chores reicht von Oldies, Evergreens, Gospels und Schlager bis in die Moderne, was dem Publikum sicherlich einen großen Unterhaltungswert bietet. Meist werden die Liedvorträge dazu noch in eine amüsante Geschichte verpackt und kabarettistisch übergeleitet. Dabei versprechen diese frisch-frech-fröhlichen Damen: „Wir sind ganz Frau und tragen gern Lidschatten, stellen aber das Lied nicht in den Schatten.“

Ein weiterer Teil des Konzertes widmet der Langenenslinger Männerchor englischsprachigen Evergreens. So ist nach Elvis Presley’s „Love me tender“ auch John Cash’s „Ring of fire“ zu hören. Freuen darf man sich bestimmt auch auf das durch Louis Armstrong bekannt gewordene „What a wonderful world“.

Aus der Romantik kommt der Satz „Liebes Mädchen hör mir zu“, die Freude an der Chormusik wird in humorvollen Liedern wie „Es zogen auf sonnigen Wegen“ und der Satire „Nix Amore“ zum Ausdruck kommen und den abwechslungsreichen Chorabend abschließen.