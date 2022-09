RSG richtet erneut Reitturnier in Ittenhausen aus

Die Reitsportgemeinschaft (RSG) Birkeschbach-Ittenhausen e.V. veranstaltet von Freitag, 16. September, bis Sonntag, 18. September, auf dem Hof der Familie Locher ihr zweites Reitturnier in diesem Jahr. Das Programm umfasst knapp 210 Nennungen und 110 genannte Reiter aus ganz Baden-Württemberg sowie einige Gastreiter verteilt auf drei Tage, teilt eine Sprecherin der RSG mit.

Unter den genannten Reitern befindet sich erneut Helena Himstedt vom RFV Wangen, württembergische Meisterin bei den Jungen Reitern in der Vielseitigkeit, und PSK Oberschwaben-Meisterin in der Vielseitigkeit Klasse A, Leistungsklasse 5.

Die RSG begrüßt außerdem wieder Fritz Sontheim vom RFV Lieshof, der sich beim ersten Ittenhauser Vielseitigkeitsturnier im Mai den PSK Oberschwaben-Meistertitel in der Vielseitigkeit Klasse A in der Leistungsklasse 6 erkämpfte, berichtet die Sprecherin.

Auch die Reiter der RSG Birkeschbach-Ittenhausen werden am Start sein und haben in diesem Jahr bereits Erfolge auf den Turnieren vorzuweisen. Anna-Maria Locher wurde der Sprecherin zufolge PSK-Meisterin in der Dressur der Klasse A, und Milena Schilling Kreismeisterin sowie Zweite bei der Meisterschaft des PSK Oberschwaben in der Vielseitigkeit Klasse E.

Am Freitag, 16. September, beginnt das Turnier um 15 Uhr mit einer E-Dressur und wird anschließend mit einer A*-Dressur ausklingen. Am Samstag finden auf dem Reitplatz der Reitanlage Birkeschbachhof ab 9 Uhr Dressurprüfungen bis zur Klasse L* statt, teilt die Sprecherin mit. Auch die Kleinsten dürfen im Anschluss im Reiterwettbewerb und Führzügel-Wettbewerb ihr Können vor Publikum zeigen. Nachmittags folgen das Stilspringen Klasse E sowie die Springprüfung Kl. A* mit Stechen.

Sonntags stehen die Geländeprüfungen auf der in diesem Jahr erweiterten Geländestrecke an. Um 9 Uhr beginnt die Geländepferdeprüfung Klasse A* für Nachwuchspferde. Anschließend werden die Zuschauer noch drei Geländeprüfungen der Klassen E bis A** mit Stilwertung zu sehen bekommen. Die Veranstaltung ist bewirtet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.