Roland Baier bekommt Ehrennadel in Gold

Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld hat im vergangenen Jahr 29 Veranstaltungen absolviert. Davon waren 19 musikalischer Art. Darüber wurde in der Hauptversammlung der Kapelle berichtet. Außerdem wurde Roland Baier vom Blasmusikverband mit der Ehrennadel für 30-jährige fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Vorsitzender Matthias Metzger hob in seinem Bericht die Egelfinger Ortsfasnet, das Gartenfest bei sehr gutem Wetter, die Wanderung im September in lockerer Atmosphäre und das Weinfest mit Hammellauf besonders hervor. Dirigent Frank Metzger bezeichnete den 8. Blasmusikabend und den Auftritt beim Musikverein Wolferstadt/Bayern als besonders gelungen. Bei diesen Auftritten konnten durch die Vorträge viele neue Freunde und Fans gewonnen werden. Der Probenbesuch bei den insgesamt 43 Gesamtproben hätte seiner Meinung nach besser sein können. Wenn weiter daran gearbeitet wird, werden die Proben effektiver und alle Musikanten werden mehr Spaß am Proben haben. Jugendleiterin Carina Baier konnte von 18 Kindern und Jugendlichen berichten, die derzeit im Verein musizieren, darunter sieben in der Jugendausbildung. An der Musikschule werden derzeit Lucy Saup Querflöte, Maren Saup Tenorhorn, Sarah Saup, Lara Nagelschmidt und Nina-Marie Saup Klarinette ausgebildet. Zusätzlich ist Nina-Marie derzeit in der Theorievorbereitung auf den D2-Kurs im Sommer. Neu dazugekommen in der Blockflötengruppe sind Elias Grün und Erik Saup.

Schriftführer Dieter Metzger berichtete über 29 Aktivitäten der Kapelle, von denen 19 musikalischer Art waren. Kassier Manfred Baier konnte auch wirtschaftlich von einem erfolgreichen Jahr berichten. Die Kassenprüfer Felix Metzger und Michael Baier bescheinigten dem Kassier eine Kassenführung ohne Beanstandung und schlugen die Entlastung der Vorstandschaft vor. Passivmitglied Roland Baier nahm die Entlastung vor. Er dankte der Kapelle für die kulturellen Beteiligungen, wie etwa an Fronleichnam in Egelfingen und Emerfeld. Die Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig erteilt. Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Termine bis 2020

Für 30-jährige fördernde Mitgliedschaft bei der Trachtenkapelle wurde Roland Baier mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Vorsitzender Matthias Metzger bedankte sich beim Geehrten für die Unterstützung in den vergangenen 50 Jahren, von denen er 20 Jahren aktiver Musikant war, mit dem Wunsch, das er der Kapelle weiterhin so eng verbunden bleiben möge. Anschließend gab Schriftführer Dieter Metzger die Termine für 2018 bekannt. Am 12. und 13. August findet das Gartenfest in Egelfingen, am 20. und 21. Oktober der Ausflug nach Waldulm (Oberrhein), mit einem Auftritt am Sonntagmorgen beim Frühschoppen im Festzelt und am 28. Oktober das Weinfest mit Hammellauf in Egelfingen statt. Vorsitzender Matthias Metzger gab die Teilnahme am 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 bekannt. Ebenso gab er einen kurzen Ausblick über das im August 2020 anstehende 60-jährige Jubiläum der Kapelle. In der Versammlung wurde des im vergangenen Jahr verstorbenen Ehrenmitgliedes Wilhelm Rapp gedacht.