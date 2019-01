Bei der Jahreshauptversammlung des Andelfinger Musikvereins wurden Juliana Bücheler und Laura Schneider neu in den Ausschuss gewählt. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ehrenmitglied Walter Rieger verabschiedete sich nach 65 Jahren aktiver Teilnahme beim Musikverein in den musikalischen Ruhestand.

In seinem Bericht bedankte sich der 1. Vorsitzende Guido Rieger bei allen Musikern und Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung. Er berichtete, dass das Vereinsjahr 2018 sowohl musikalisch als auch wirtschaftlich ein voller Erfolg war. Rieger teilte mit, dass der Gesamtverein 70 aktive Musiker samt Jungmusiker umfasst, hiervon 33 unter 18 Jahren. Die Stammkapelle besteht derzeit aus 41 Musikern.

Den Bericht von Schriftführerin Annika Dörr trug in ihrer Abwesenheit Andrea Neher vor. Sie berichtete von Auftritten und Aktivitäten und ließ auch den Ausflug mit Backstageführung beim Musical „Der Glöckner von Notre-Dame“ sowie den Wasenbesuch Revue passieren. Neher berichtete, dass im Rahmen des Konzerts Anna Lena Goldammer für zehn Jahre und Fidelis Spöcker für 30 Jahre aktive Musikertätigkeit geehrt wurden. Für seine zehnjährige Tatigkeit als 2. Vorsitzender erhielt Reinhold Herter die bronzene und für seine 20-jährige Tätigkeit als 1. Vorsitzender Guido Rieger die goldene Förderermedaille des Blasmusikverbandes.

26 Jugendliche werden ausgebildet

Dirigent Eugen Föhr hob in seinem Bericht über die musikalische Zusammenarbeit im Jahr 2018 die musikalische Qualität bei den Unterhaltungsauftritten und dem Konzert hervor. Er appellierte an die Musiker, den guten Trend bezüglich der Probenarbeit auch nach dem Konzert fortzuführen. Jugendleiterin Nora-Lina Emhardt berichtete, dass derzeit 26 Jugendliche im Musikverein ausgebildet werden. Lara und Ronja Rieger hatten den D2-Kurs und Ina Schuler den D1-Kurs erfolgreich besucht. Sie führte sie aus, dass die Gemeindejugendkapelle mit 37 Jugendlichen, davon sechs aus Andelfingen, seit September von Theresa Munz geleitet wird. Das gemeinsame Vororchester, in dem derzeit ebenfalls sechs Andelfinger Jungmusiker musizieren, steht unter der Leitung von Lea Rieger.

Von Kassier Franz-Josef Neher war zu erfahren, dass insgesamt 185 Geschäftsvorgänge verbucht wurden. Aufgrund des großen wirtschaftlichen Einsatzes wurde das Kassenjahr mit einem positiven Rechnungsergebnis abgeschlossen. Kassier Neher mahnte, in den nächsten Jahren durch gute wirtschaftliche Veranstaltungen sowie durch Sparen eine gute Rücklage für anstehende Ausgaben aufzubauen. Nach den Worten von Kassenprüfer Christoph Ziegelbauer gab es bei der Kassenprüfung keine Beanstandungen, so dass er sich im Namen seiner Kollegen bei Kassier Franz-Josef Neher für die vorbildliche Kassenführung bedankte. So konnte Ortsvorsteher Edgar Springer die Entlastung vornehmen, die der gesamten Vorstandschaft einstimmig ausgesprochen wurde. Zuvor lobte Springer den Verein für seine vorbildlichen und unverzichtbaren Aktivitäten in der Gemeinde.

Bei den Wahlen war das Amt des Wahlleiters für Christoph Ziegelbauer nicht schwierig, denn der 1. Vorsitzende Guido Rieger sowie die Ausschussmitglieder Marcel Busmanis, Roland Herter, Karl Lutz, Tobias Kugler, Lukas Rieger, Alexandra Schneider und Tobias Ziegelbauer stellten sich für ihre Ämter wieder zur Verfügung und wurden von der Versammlung jeweils einstimmig bestätigt. Neu in den Ausschuss wurden Juliana Bücheler und Laura Schneider ebenfalls einstimmig gewählt. Anschließend wurde Nora-Lina Emhardt als Jugendleiterin und Anna-Lena Goldammer als Jugendvertreterin bestätigt. Ehrenmitglied Walter Rieger wurde nach 65-jähriger aktiver Musikertätigkeit in den musikalischen Ruhestand verabschiedet. Der 1. Vorsitzende Guido Rieger bedankte sich bei Walter Rieger für diese einmalige Leistung und übergab ihm im Namen des Musikvereins Andelfingen ein Geschenk.

Abschließend überreichte der 2. Vorsitzende Christoph Ziegelbauer den besten Probenbesuchern Guido Rieger mit einer Fehlprobe, Michael Föhr mit zwei Fehlproben sowie Roland Herter, Karl Lutz, Lea Rieger und Ralf Rieger mit drei Fehlproben jeweils ein Geschenk. Nach einem Ausblick auf die kommenden Auftritte und Aktivitäten des Musikvereins im Jahr 2019 beendete der 1. Vorsitzende Guido Rieger die Generalversammlung und lud zur gemeinsamen Einkehr ins Rote Haus ein.