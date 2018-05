Eigentlich wäre das 51. Frühlingsfest des Reutlingendorfer Musikvereins „Frohsinn“ mit dem Frühschoppen und der „Blaskapelle Peng“ sowie den Auftritten der Musikvereine aus Unter-essendorf und Emerkingen zu Ende gewesen, aber in diesem Jahr legten die Reutlingendorfer noch einen Tag drauf.

Weil „Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“ in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern und weil Florian Traub, „eines der Reutlingendorfer Flügelhörner“, Mitglied der „Jungen Böhmischen“ ist, stieg das Jubiläumsfest am Samstag in Reutlingendorf. Und das hatte rund zwölf Stunden lang alles zu bieten, was die Herzen der Volks- und Blasmusik-Freunde höher schlagen lässt. „Hier sind die Großen der böhmisch-mährischen Blasmusik auf einer Bühne“, freute sich ein Besucher, der eigens vom Bodensee nach Reutlingendorf gekommen war. Und so reichte das musikalische Angebot vom „Böhmischen Traum“ bis zu den „Egerländern“.

Den Anfang machten am frühen Nachmittag „Anton Gälle und seine Scherzachtaler“, die natürlich den „Böhmischen Traum“ hören ließen. Noch gelten sie als Geheimtipp der Blasmusikszene, in Reutlingendorf bewiesen die sieben Musiker von „Eine kleine Dorfmusik“, dass sie sich hinter den bekannteren Namen nicht verstecken müssen. „Blasmusik pur“ war auch angesagt, als Frank Metzger und seine „Jungen Böhmischen“ die Bühne übernahmen und als Jubiläumskapelle alle Register ihres blasmusikalischen Könnens zogen. Im Gepäck hatten Metzger und seine Musiker ihr neues Album „Himmlisch Böhmisch“, auf dem Cover-Titel genauso zu hören sind, wie eigene Stücke. Begeistert hörten mehr als 600 Besucher Instrumental-Titel wie die „Emil Polka“, „Wir sind wir“ oder „Großvaters Uhr“. Zwischendurch griffen Frank Metzger und seine Sängerinnen Daniela und Michaela zum Mikrofon, um über „Zwei Turteltauben“ oder das „Zauberhafte Egerland“ zu singen. Als „neues Instrument“ hatten Frank Metzger und die Jungen Böhmischen eigens zum Jubiläumskonzert ein Alphorn mitgebracht und ließen den „Alphorn-Zauber“ hören. Der lange Applaus des Publikums forderte nach zwei Stunden eine Zugabe und die lieferte die Jubiläumskapelle mit der Polka „Guten Abend, gute Nacht“.

Schlag auf Schlag ging das hochkarätige Programm weiter. Kaum waren die „Jungen Böhmischen“ von der Bühne, übernahm die „Kleine Egerländer Besetzung“ die Unterhaltung der Konzertbesucher. Und zum Abschluss des langen Konzerttags zum Jubiläumsfest der „Jungen Böhmsichen“ gab’s für die Besucher eine Mischung aus Rock, Pop, Jazz und böhmisch-mährischen Klängen von „UnzerBLECHlich“ auf die Ohren.