Relikte aus dem „Heiligtum der Heuneburg“

Das älteste Baudenkmal Süddeutschlands steht bei Langenenslingen: Für Professor Dirk Krause, Landeskonservator am Landesdenkmalamt, bedeuten die Funde auf der „Alte Burg“ schlichtweg eine Sensation. Die monumentale Mauer, die Ausgräber im Spätherbst entdeckt haben, könnte in keltischer Zeit das „Heiligtum der Heuneburg“ umgeben haben: ein Kultplatz, an dem auch Menschen geopfert wurden.

Wissenschaftler gelten als nüchtern und vorsichtig. Doch Professor Dirk Krause spart nicht mit Superlativen, als er am Dienstag die Funde der „Alte Burg“ oberhalb Langenenslingens im Kloster Heiligkreuztal erstmals der Öffentlichkeit vorstellt. Im Spätherbst waren die Ausgräber hier auf eine „monumentale Steinmauer“ gestoßen. Tierknochen, die an der Basis der außergewöhnlich gut erhaltenen Anlage gefunden wurden, konnten auf das siebte bis fünfte Jahrhundert vor Christus datiert werden und verweisen auf eine „frühkeltische Entstehung“. Damit dürfte es sich bei dem Sensationsfund, so Krausse, um „das älteste Baudenkmal Süddeutschlands“ handeln. Bei einer Höhe von mehr als vier Metern stellt die Mauer zudem die „höchste erhaltene vorgeschichtliche Steinarchitektur nördlich der Alpen“ dar. Höher, sagt Krause, ist nur noch Stonehenge.

Ursprünglich dürfte die Steinmauer „mit Sicherheit mindestens sieben Meter hoch“ gewesen sein, bei einer geschätzten Stärke 13 Metern. Der Wall umgab ein effektvoll angeordnete Anlage mit Terrassen. Dafür sei der Bergsporn umgestaltet, Erdmassen bewegt worden, so Krausse, der gleich mit dem nächsten Superlativ aufwartet und die Überreste als „erstmaliger Beleg einer groß angelegten landschaftsarchitektonischen Umgestaltung eines Bergsporns“ einordnet. Von der Talsohle bei Langenenslingen aus muss das Bauwerk in hellem Kalkstein auf dem damals kahlen, kunstvoll geformten Berg einen gewaltigen Eindruck hinterlassen haben. „Der Mensch hat aus dem Berg ein Monument gemacht“, schwärmt der Landeskonservator. „Das ist ein Gesamtkunstwerk.“

Kultstätte für Menschenopfer

Für eine Befestigung sei diese Gestaltung viel zu aufwendig, sagt Krausse. Der Archäologe geht deshalb von einer „möglichen Kultanlage“ aus, die aus der in Sichtweite gelegenen Heuneburg, dem sagenhaften Pyrene des Herodot, ausgelagert wurde: „Vielleicht war das wirklich das Heiligtum der Heuneburg.“ Denn für eine Kultstätte sprechen noch weitere Hinweise: Bei einer früheren Grabung Mitte der 90er-Jahre hatten Archäologen auf dem Plateau einen „altarartigen Podest“ entdeckt, in dessen Mitte ein Schacht in viereinhalb Metern Tiefe führte. Am Grund des Schachts erwartete die Forscher eine weitere Entdeckung: sechs menschliche Skelette. 2007 stieß Krausse im direkten Umfeld dann auf 50 menschliche Knochenfragmente – wie die Skelette Belege für Menschenopfer, wie sie – das schreibt schon Cäsar in seinem „Gallischen Krieg“ – bei den Kelten üblich waren.

Über die blutigen Opferrituale auf der „Alte Burg“ lässt sich heute nur noch spekulieren. Über die Ausmaße und die Bedeutung der Anlage kann die Grabung dagegen durchaus eine gewisse Ahnung vermitteln. Ein Kernteam aus sechs Gräbern, zeitweise unterstützt von Archäologiestudenten, ist derzeit dabei, die Mauer Stein für Stein freizulegen und vorsichtig aus dem Hang zu lösen. Ein Knochenjob, weiß Grabungsleiter Dr. Leif Hansen: „Das ist wie auf dem Bau. Als Archäologe muss man enthusiastisch sein und Geduld haben.“

Enthusiasmus ist auch Landeskonservator Krausse deutlich anzumerken, wenn er die Überreste der Trockenmauer betrachtet. Holz, Stein und Erde haben die Kelten für ihre Mauerwerke verwendet, wobei sie Holz als tragendes Element einsetzten. „Bei dieser Bauweise bleibt nach 2600 Jahren nicht viel übrig und wir Archäologen freuen uns schon, wenn zwei, drei Steine übereinander liegen.“ Umso größer war die Freude über den Sensationsfund, der sich eigentlich einem Zufall verdankt. Dass hier im Erdreich etwas schlummert, davon gingen die Forscher zwar schon nach einer geophysikalischer Untersuchung, einem „Röntgenbild des Bodens“, aus. Als die Archäologen den Weg zum Plateau freiräumen wollten, „kam die Mauer zum Vorschein“, berichtet Krausse.

Erst am Anfang

Ein Zufallstreffer, der auch den Stuttgarter Regierungspräsidenten Johannes Schmalzl begeistert: „Ich bin ganz stolz auf dieses Zwischenergebnis, aber es ist nur ein Zwischenergebnis.“ Die Arbeiten auf der „Alte Burg“ sind Teil eines zwölfjährigen Grabungsprojekts im Umfeld der Heuneburg, der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. In Langenenslingen sind die Ausgräber noch bis November zugange. Und bis dahin, meint Archäologe Krausse, seien noch weitere Sensationsfunde möglich: „Wir stehen hier noch ziemlich am Anfang.“

Ein Videobeitrag über die Grabung auf der „Alte Burg“ gibt es in Kürze auch bei Regio-TV.