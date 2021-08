Reinhold Walisch wird zum Ehrenmitglied ernannt

Bei ihrer Mitgliederversammlung schauten die Tennisfreunde in Langenenslingen auf ein außergewöhnliches Vereinsjahr 2020 zurück. Die Corona-Pandemie beeinträchtigte massiv das Training und die Mannschaftswettbewerbe. Dennoch herrschte reges Leben auf den Spielfeldern, weil es nach den vielen Einschränkungen im Frühjahr alle ins Freie zog.

Von den ursprünglich gemeldeten zehn Mannschaften entschieden sich lediglich zwei, an einer eingeschränkten Punkterunde teilzunehmen. Dabei holten die Damen 1 dank einer geschlossenen Teamleistung souverän den zweiten Platz in der Staffelliga. Auch die gemischten Junioren schlugen sich in einer Dreiergruppe mit Hin- und Rückspielen tapfer und holte neben einem Sieg wertvolle Punkte. Bei der erstmals stattfindenden WTB-Pokalrunde sammelten bei den Juniorinnen Stella Kugler und Lara Rieger und bei den Junioren Eric Mahlenbrei, Linus Ruess und Felix Gläser Wettkampferfahrung.

Nach einigen Jahren Pause trugen die Herren Vereinsmeisterschaften aus. Erstmals setzte sich dabei Timo Reck vor Helmut Kugler, Stephan Reck, Oliver Born und Joachim Braig durch. Daneben fanden Anfängerkurse für Erwachsene und das freie Training großen Zuspruch. Neben allen sportlichen Aktivitäten machte sich eine Arbeitsgruppe um Harald und Stephan Reck mit Eifer daran, die Tennisanlage aufzuwerten und eine neue Schaukel aufzustellen.

Nachdem die beliebte „Colour Challenge“ mit Übernachtung im Tennisheim abgesagt werden musste, war der Junior Cup der sportliche Höhepunkt im Jugendbereich. An drei Tagen wurden Wettspiele in fünf Alterskategorien ausgetragen: Von den Jüngsten mit fünf Jahren bis zu den 20-Jährigen konnten alle ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Koordination unter Beweis stellen.

Sieben lizensierte Übungsleiter aus der Abteilung sorgten zusammen mit Honorartrainern für ein qualitativ hochwertiges Sportangebot. Besondere Freude macht der Nachwuchs: „Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die vielen Kinder beim Training dabei sind, geht einem das Herz auf. Da haben unsere Betreuerinnen und Trainer um Jugendleiterin Sandra Mahlenbrei allen Widrigkeiten zum Trotz wieder tolle Arbeit geleistet“, lobte Abteilungsleiter Fabian Bacher. Auch finanziell konnte sich das Jahr durchaus sehen lassen, wie Kassenreferentin Elena Weiss berichtete.

Bei den Wahlen trat Reinhold Walisch als stellvertretender Abteilungsleiter nicht mehr an. In Anerkennung seiner langjährigen herausragenden Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Neu im Gremium sind Stephan Reck und Pauline Stöhr.

Ergebnisse der Wahlen

Abteilungsleiter bleibt Fabian Bacher, seine Stellvertreterin ist Sandra Mahlenbrei. Für die Kasse zeigt sich Elena Weiß verantwortlich. Schriftführer und Betreuer der Homepage bleibt Oliver Born. Tanja Buzengeiger und Isabella Wurst fungieren als Sport- bzw. Jugendleiterin. Die neu geschaffene Position des Technikwarts besetzt Stephan Reck, Jugendvertreterin wurde Pauline Stöhr. Die Pressearbeit wird von Melina Stehle unterstützt, Alexander Müller und Willi Mayer wurden als Beisitzer bestätigt. Die Kasse prüfen Hildegard Walisch und erstmals Manuel König.