Ein Unbekannter war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Langenenslingen zugange und hat dort die Reifen eines Mercedes zerstochen.

Der Mercedes stand in den Nachtstunden in einem Carport in der Fürstenbergstraße, teilt die Polizei dazu mit. Ein Unbekannter stach vermutlich mit einem Messer in die beiden Hinterreifen des Autos und machte sich davon. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.