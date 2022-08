Reh wird bei Unfall getötet

Am Sonntag ereignete sich ein Wildunfall bei Langenenslingen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 20.45 fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Toyota von Langenenslingen nach Friedingen. Wenige hundert Meter vor Friedingen überquerte ein Reh die Straße. Das Auto stieß mit dem Tier zusammen, das anschließend verendete.Den Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug schätzt die Polizei auf 4000 Euro.

Die Polizei rät, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Besondere Vorsicht gilt auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Denn die Schilder werden gerade dort aufgestellt, wo sich häufig Wildunfälle ereignen. Wildtiere halten sich oft in Gruppen auf.Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten.

Verletzte oder getötete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden bei der Kaskoversicherung geltend machen.