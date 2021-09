Radfahrerin stürzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 55-Jährige am Montag bei Langenenslingen zugezogen. Gegen 19.15 Uhr muss der Unfall passiert sein, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Zeugen fanden die gestürzte Radfahrerin mit ihren schweren Verletzungen auf dem Gemeindeverbindungsweg von Enhofen nach Heiligkreuztal und verständigten die Rettungskräfte. Mit einem Krankenwagen kam die Frau in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Zweirad blieb gering. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat nun die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.