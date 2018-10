Radfahrerin kommt bei Unfall ums Leben

Bei einem Unfall am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, ist eine Radfahrerin am Ortseingang von Andelfingen tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die Frau die Straße von Pflummern in Richtung Andelfingen, als sich von hinten ein Auto näherte. Das Fahrzeug erfasste die Frau und schleuderte sie in den Graben. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Am Donnerstagmorgen konnte die Polizei die Identität der Frau ermitteln. Es handelt sich um eine 78-Jährige aus dem Raum Riedlingen.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr die Fahrradfahrerin ordnungsgemäß rechtsbündig. Ein 24-jähriger Autofahrer, welcher in gleicher Fahrtrichtung wie die Frau unterwegs war, übersah die Radfahrerin und erfasste diese nahezu ungebremst von hinten. Die Zweiradfahrerin zog sich bei der Kollision schwerste Verletzungen zu, denen sie noch an der Unfallstelle erlag. Der Autofahrer erlitt einen Schock, blieb aber darüber hinaus unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Identität der Radfahrerin war am Mittwochabend noch ungeklärt, da diese keinerlei Papiere bei sich hatte. Spezialisten der Verkehrspolizei Laupheim und ein technischer Sachverständiger ermitteln den genauen Unfallhergang.

