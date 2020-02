In Friedingen hat der traditionelle Bürgerball des Fördervereins des Musikvereins stattgefinden. In der Gemeindehalle führte „Queen Elisabeth“ alias Sybille Frank durchs abwechslungsreiche Programm.

Im ersten Programmpunkt begrüßten die Nachwuchsakteure des Musikvereins die Gäste. Die MV-Mädels (Manuela Ott, Theresia Munz, Franzi Munz, Anna Munz, Nicole Hölz und Vanessa Schmid) folgten unter der Leitung von Franzi Munz mit einem schwungvollen Tanz und auffallend bunten Trainingshosen. Beim gespielten Witz von Bettina und Markus Heinzelmann wurden die Gründe für die Platznot an der Bushaltestelle dargestellt.

Warum nicht Adam sondern Eva zuerst erschaffen wurde, brachte Elvira Failer dem närrischen Volk auf humorvolle Weise näher, was die Herren der Schöpfung nicht im besten Licht erscheinen ließ. Schon durch ihr Kostüm konnten „die Fliegen“ Walter Götz und Wolfgang Fuchsloch dem Publikum lautes Gelächter entlocken. Wo und wie Fliegen Urlaub machen, wurde von beiden Akteuren dargestellt.

Dass die Frauen vom Musikverein (Beate Schnitzer, Gerlinde Berner, Martina Gauggel, Elke Münch, Gerdrud Fuchsloch und Sandra Ronecker) „nichts zum Anziehen“ haben, konnten sie glaubhaft mit Gesang und gereimten Texten darlegen. Wie man sein Geld nach Feierabend als Beamter verdienen kann, wurde von den Nachwuchsakteuren Vanessa Schmid und Marcel Reiser im Sketch „Wohnungsbauamt“ dargestellt.

Gesanglich überzeugten die Männer von der „Priviligierten Friedinger Backhausvereinigung“, die von der Schlange vor dem Damenklo sowie von der geliebten „Bettfläsch“ berichten. Wieimmer war dieser Beitrag einer der Höhepunkte des Bürgerballs, was vom Publikum mit viel Applaus und gesanglicher Unterstützung der Zugabe „g’schupfte Nudla“ belohnt wurde. Was im Kino so alles passiert, wenn ein Paar nicht unmittelbar nebeneinander sitzen kann, wurde unter großem Gelächter von Werner Schmid, Petra Schmid, Manuela Ott, Timo Berner, Martina Gauggel und Tobias Weiß dargestellt.

Den Abschluss des Programms lieferten die „Backstreet Boys“ (Thomas Fuchsloch, Oliver Götz, Andreas Neuburger, Martin Krämer, Dominik Kleck und Robin Dyck) mit ihrem Männertanz, der so manches Frauenherz höher schlagen ließ.