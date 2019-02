Pures Schneevergnügen für den SV Langenenslingen

Im Regen sind die Mitglieder des Sportvereins Langenenslingen am Samstagmorgen zur jährlichen Skiausfahrt an den Golm gestartet. Nach zweieinhalb Stunden Fahrt kamen die 50 Wintersportfreunde im Skigebiet am Golm an, aus dem Regen war nun Schneefall geworden, doch noch immer war die Sonne nicht zu sehen. Im Laufe des Vormittags änderte sich jedoch zunehmend die Wetterlage und die Sonne setzte sich immer mehr durch. In der wunderschönen Winterlandschaft erlebten alle einen perfekten Tag, bei strahlendem Sonnenschein und nach dem nächtlichen Schneefall perfekten Pistenverhältnissen. Am Abend nahmen die Organisatoren der Ausfahrt, Ottmar Pfeil und Lothar Beller, alle wieder wohlbehalten in Empfang und machten sich müde aber glücklich auf den Weg nach Hause. Foto: privat