Psalmen verbreiten ihre eigene Poesie

Wer Psalmen nur als Buch in der Mitte der Bibel zwischen dem Alten und dem Neuen Testament sah, wurde in Wilflingens schmucker Kirche in eine Welt poesiereicher Besinnung geführt. Auch wenn medidative Phasen viele Bereiche prägten, verstand es Ingo Andruschkewitsch als Sänger und Gitarrist, den Besuchern eine innerlich erbauende Stunde zu gestalten.

Mit ungehindert fließenden Klangfolgen seiner Gitarre schuf Ingo Andruschkewitsch die Basis, um die besondere Poesie ausgewählter Psalmen entfalten zu können. Psalm 131 „Herr, mein Herz ist nicht hochmütig“ galt der Aussage des Beters, dass er hofft auf den Herrn bis in Ewigkeit. Ohne jegliche Starallüren zeigte sich der Gitarrist mit seiner Interpretation dem Grundgedanken des Psalms verbunden.

Für den Blick auf Samuel wechselte der Künstler die Gitarren als Grundlage für verschiedene Klangstrukturen. Melodisch helle und dunkel-dezente Phasen standen auch mit gebrochenen Akkorden in verstärktem Klangvolumen für die verschiedenen Lebenssituationen des Samuel als Einstimmung zu Psalm 117 „Lobet den Herrn“. Mit unaufdringlich ausgewiesenen Modulationen führte der Gitarrist die Zuhörer zum oft wiederholten Halleluja.

Dezent und liebenswürdig im melodischen Bereich dachte der Künstler an Tamira in einem zum Mitsingen animierenden Thema. Froh im Dreivierteltakt danach Psalm 118 „Danket dem Herrn, denn seine Güte währet ewig“. Die musikalische Umsetzung von Dank und Lob für die Schöpfung mündete in Andruschkewitschs Neuvertonung in eine Bitte um den Segen des Herrn.

Geheiminsvoll in Text, Stimme und Ausstrahlung die Vision eines unbekannten Gesichts, das auf Grund des melodischen Fließens auf der Gitarre doch strahlend leuchtende Augen aufweisen musste. Diakon Klaus-Jürgen Kaus stellte danach Psalm 104 als „Lob des Schöpfers“ vor, von ganz nach innen gerichteten Gitarrenklängen untermalt. Ein aufs neue Ruhe ausstrahlendes Intermezzo („Vent d’automne“), über das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ zum Meditieren einladend, führten zu Psalm 100 „Jauchzet dem Herrn“. Auch hier bildeten die melodiösen Themen in der geschmeidigen Stimme des Gitarristen mit der fließenden Begleitung der Gitarre eine wunderbare Einheit.

Bildete „Du bist mein Lied“ eine aufs Neue abgerundete Darstellung von Gesang und Begleitung, so war „seven – sieben – sept“ davon geprägt, dass der Gitarrist dasselbe Thema fast unmerklich laufend geringfügig veränderte. Wiederum zum Nachdenken lud Psalm 121 ein mit seinem bekannten Text „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ mit der Bitte um Behütung zu jeder Zeit.

Seine Vertonung vom Psalm 134 „Wohlan, lobet den Herrn“ hatte Komponist Andruschkewtisch als Wechselgesang zwischen ihm als Vorsänger und den Zuhörern ausgedruckt. Dank vorliegender Noten und Text entwickelte sich ein heiterer Zwiegesang in der Wilflinger Kirche. Auch die Worte aus Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ hat der Vertoner in passende melodische Einheiten eingebunden. Aufsteigende Klangfolgen eines Vogelflugs versinnbildlichten danach noch einmal den Grundgedanken der weitgehend meditativen Stunde: „Der du machst die Winde zu deinen Boten“. Pfarrer Klaus Sanke dankte dem Komponisten, Sänger und Gitarristen für diesen erbaulichen Einblick in die Welt der Psalmen, die in ihrer fast farbenfrohen Ausdeutung eine ganz spezifische Poesie versprühen.