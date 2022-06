Projekt „Papier schöpfen“ im Kindergarten Wilflingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Woche lang kamen die Kinder, die den Wilfinger Kindergarten St. Josef besuchen, in den Genuss mit Frau Hoffmann Papier aus alten Zeitungen selber herzustellen. Frau Hoffmann arbeitet in der Jugendkunstschule Sigmaringen, welche kreative Projekte aller Art anbietet. Die Anfrage der Erzieherinnen des Kindergartens zum Projekt „Bücher“ Papier zu schöpfen, kam bei Frau Hoffmann sehr gut an. Vier Tage lang haben die Kinder unter Anleitung Schritt für Schritt ihren eigen Bucheinband gemacht. Es wurden Blumen gepresst, Zeitungen zerkleinert und eingeweicht und mit dem Handrührgerät zermatscht. Dann konnte mit speziellen Sieben das Papier „geschöpft“ werden und wurde mit getrockneten Blümchen und Blätter nach belieben verziert. Nach dem Trocknen wurden diese dann noch von den Kindern gebügelt. Jetzt müssen die Bucheinbände nur noch gefüllt werden. Sind wir gespannt, was den Kindern hierzu einfallen wird…. Das sehr gelungen Projekt zeigte, dass Kinder durch das selber Hand anlegen sehr viel lernen und erfahren können. Die Zeit, die man hierfür benötigte, brachte Frau Hoffmann mit. An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön – auch an die JUKSIG – von den Erzieherinnen.