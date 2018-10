Polizei sucht Unfallflüchtigen

Unfallflucht hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstag in Emerfeld begangen. Gegen 14 Uhr fuhr ein LKW in der Fürstenbergstraße in Fahrtrichtung Sigmaringen. In einer Linkskurve beschädigte der Anhänger den Zaun eines Grundstücks. Teile des Holzzauns kippten in den Garten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 2000 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter.

Hinweise nimmt die Polizei Riedlingen unter Telefon 07371/9380 entgegen.