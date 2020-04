Kontaktverbot, Mindestabstand und Betretungsverbote: Bei schönem Wetter musste die Polizei am Freitag und am Samstag Partys und andere Zusammenkünfte auflösen. Unterstützung erhielt das Polizeipräsidium Ulm wiederum von Beamten des Polizeipräsidiums

Unbelehrbar zeigte sich dabei eine sechsköpfige Gruppe in der Nacht auf Samstag in Langenenslingen. Die Männer traf die Polizei gegen 0.45 Uhr zwischen Andelfingen und Pflummern an. Sie erhielten Platzverweise, worauf sie sich getrennt entfernten. Bereits am Sonntag vor einer Woche waren dieselben sechs Männer in einer Gruppe zusammen und mussten von der Polizei getrennt werden.

Nach wie vor ist laut Polzei zu beobachten, dass sich der Großteil der Bevölkerung an die neu geltenden Vorschriften hält. Fast ausschließlich sind es Jugendliche und junge Erwachsene, die sich nicht daran halten. In wenigen Fällen behaupten sie, sie hätten die Vorschrift nicht gekannt. In den meisten Fällen setzen sie sich jedoch bewusst darüber hinweg. Manche davon, wie in Langensenslingen, in sehr unbelehrbarer Weise.