Beamte des Polizeireviers Riedlingen waren Retter in der Not. Eine 33-jährige Autofahrerin konnte am Freitag, gegen 19 Uhr ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Laut Polizeibericht hatte sie eine große Spinne in ihrem Auto festgestellt. Die Beamten suchten das Auto nach dem Tier ab, konnten allerdings keine Spinne finden. Das beruhigte die Frau, die anschließend ihre Fahrt fortsetzen konnte.