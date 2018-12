Die Langenenslinger wünschen sich seit vielen Jahren einen Lebensmittelmarkt in ihrer Gemeinde. Mit dem neuen Bau- und Gewerbegebiet am Ortsende von Langenenslingen wird dieser Wunsch Realität. Investor ist die Activ-Group aus Schemmerhofen, die mit der Rewe-Gruppe auch einen Betreiber des Lebensmittelmarktes gefunden hat. Bis Mitte 2020 wird ein Penny-Markt mit 760 Quadratmetern Verkaufsfläche gebaut. Auf einen Anbau für ein Café, eine Bäckerei oder Metzgerei wird verzichtet. Keiner der örtlichen Unternehmer zeigte daran Interesse.

In der letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinderat beschlossen, dem Bau eines Pennymarktes zuzustimmen. „In der Historie der Gemeinde hat es schon mehrere Anfragen gegeben“, merkte Bürgermeister Andreas Schneider an. Im dritten Anlauf nun wird der Markt Realität. Wichtig war Schneider, die Neuigkeit relativ früh an die Öffentlichkeit zu geben, um Gerüchten vorzubeugen. Auch hatte es vor der öffentlichen Sitzung Gespräche mit ortsansässigen Unternehmen gegeben, da neben dem reinen Lebensmittelmarkt in einem Anbau ein Café, eine Metzgerei oder Bäckerei betrieben werden könnte. Auch hier sei die Intension der Verwaltung gewesen, möglichst früh zu informieren, so Schneider. Die Verwaltung habe keine sofortige Entscheidung, sondern lediglich ein grundsätzliches Signal gefordert. Da keiner der örtlichen Unternehmer Interesse an einer Verkaufsstelle im neuen Gewerbegebiet zeigte, wollten sowohl Gemeinderat als auch Verwaltung einen tragfähigen Kompromiss. Es wurde beschlossen, auf einen Anbau zu verzichten und nur den reinen Lebensmittelmarkt zu realisieren. „Im Interesse der Bürgerschaft und der ansässigen Unternehmen“, sagte Schneider.

Von der Activ-Group aus Schemmerhofen waren Frank Dörflinger und Walter Möck in der Sitzung anwesend, um ihr Unternehmen und die Pläne für den Markt zu erläutern. Die Activ-Group gehört zur Dünkel Holding Unternehmensgruppe mit verschiedenen Firmenzweigen. Dazu zählen ein Kieswerk, ein Autohaus, eine Werbeagentur und seit 20 Jahren die Activ-Group mit drei Standbeinen Activ Immobilien, Activ Energy und Activ Solar. In der Region hat das Unternehmen bereits zahlreiche Projekte realisiert. Frank Dörflinger stellte dem Gemeinderat einige Beispiele vor: Das Biber-Center in Biberach, das Activ-Center in Laupheim, der Rewe-Markt mit Texil und Wohnungen auf dem ehemaligen Götzburg-Areal in Bad Buchau, Projekte in Ehingen, Münsingen, Ulm, Albstadt.

Der Investor kauft im neuen Gewerbegebiet L 277/Wilflinger Straße ein Gewerbegrundstück mit 5500 Quadratmetern Fläche und erstellt ein Gebäude mit 760 Quadratmetern im klassischen Grundriss eines Lebensmittelmarktes. Geplant sind außerdem 66 Parkplätze. Verhandelt hat Activ-Group mit der Rewe-Gruppe, unter dessen Dach auch Penny gehört. Die Zustimmung sei vom Mutterhaus in Köln gekommen, sagte Dörflinger. „Dieses Okay ist seit Freitag da. Die Zeichen stehen auf Realisierung.“

Die Gemeinderäte Christof Fisel und René Rexin waren bei den Gesprächen mit den örtlichen Unternehmern wegen eines Anbaus dabei. Es sei niemals Ansinnen der Verwaltung oder der Gemeinderäte gewesen, eine Konkurrenzsituation herzustellen, sagte Fisel. Er plädierte, wie auch die Verwaltung, dafür, den Markt anzusiedeln und auf einen Anbau für ein Metzgerei oder Bäckerei zu verzichten.

Joachim Unger fragte nach dem Einfluss der Gemeinde auf die Gestaltung des Marktes. Gewisse Gestaltungsmöglichkeiten gebe es, sagte Dörflinger. Man habe sich für die teurere Variante mit Holzverschalung und mit Pultdach entschieden. Welche Laufzeiten die Mieten hätten, interessierte Lothar Miller. Über 15 Jahre würde ein Festmietvertrag abgeschlossen, dann gäbe es eine Verlängerungsoption, üblicherweise drei mal fünf Jahre, so Dörflinger. Er habe aber noch nie erlebt, dass im Lebensmittelbereich ein Vertrag nicht verlängert würde. Ob der Name des Marktes einfach wechseln könne, war eine Frage von Gemeinderat Rexin. „Rewe ist der Mieter. Eine Umnutzung würde dann wieder auf dem Tisch des Rates landen“, sagte Dörflinger. Fabian Gairing zeigte sich guter Dinge, dass der Markt realisiert werde. Schade sei, dass es keinem örtlichen Betreiber möglich sei, dort anzusiedeln. Ob ein späterer Anbau möglich sei? Das wäre schwieriger, aber lösbar, antwortete Dörflinger.

Zum zeitlichen Fahrplan erklärte Dörflinger, dass der Mietvertrag bis Februar/März unterschrieben sein könnte. Dann würde der Bauantrag eingereicht, was erfahrungsgemäß drei Monate dauere. Baubeginn könnte noch im nächsten Jahr und die Eröffnung dann für das zweite Quartal 2020 geplant werden. „Wir hoffen, dass es so zügig, wie es begonnen hat, auch weiter geht“, sagte er.