Die Außenstelle Langenenslingen der Volkshochschule Donau-Bussen verfügt in zwei Kursen noch über freie Plätze:

PC-Kurs für Einsteiger: Der Kurs unter Leitung von Brigitte Schneider findet an vier Abenden jeweils donnerstags von 18 bis 21 Uhr in der Grundschule Langenenslingen statt. Der Kurs beginnt am 10. und endet am 31. Januar. Kursinhalt: Kennenlernen der Arbeitsoberfläche, den richtigen Umgang mit Maus und Tastatur, Arbeiten mit Programmen und Schreiben eines einfachen Textdokuments. Außerdem sollen die Teilnehmer Wichtiges im Umgang mit dem Internet und E-Mail lernen. Für diesen Kurs ist ein eigener Laptop erforderlich. Gebühr: 76 Euro.

Trittsicher durchs Ländle – Sturzprophylaxe für Senioren: Unter Leitung von Michaela Anliker machen die Teilnehmer Gleichgewichtsübungen und Krafttraining für die Beine. Ziel ist es, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu erhalten und zu verbessern. Der Kurs findet an sechs Vormittagen jeweils donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr im Bürgersaal, Hauptstraße 69 in Langenenslingen statt (Altes Schulhaus am Rathausplatz). Der Kurs beginnt am 10. Januar und endet am 14. Februar. Erforderlich sind bequeme Kleidung, flache Schuhe und etwas zu trinken. Gebühr: 35 Euro.