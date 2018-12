Ottmar Pfeil wird mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet

Neben dem Nikolaus haben auch Vertreter des Württembergischen Fußballverbands die Jugendlich der Abteilung Fußball des SV Langenenslingen bei ihrer Weihnachtsfeier besucht. Jugendleiter Ottmar Pfeil wurde vom Württembergischen Fußballverband mit der Jugendleiter-Ehrennadel in „Silber“ ausgezeichnet.

„Nur gemeinsam können wir es auch in Zukunft schaffen alle Jugendmannschaften im Spielbetrieb zu halten“, sagte zu Beginn der Feier Jugendleiter Ottmar Pfeil. Jeder solle sich nach seine Möglichkeiten im Verein einbringen. Die Jugendmannschaften brachten sich Einlagen zur Unterhaltung in das Programm ein. Die neugegründete Mädels-Mannschaft brachte mit einem Sketch die Zuschauer zum Lachen. Die C-Jugendlichen unterhielten mit einem Quiz. Das Publikum sollte erraten, welche Durchschnittswerte in Gewicht, Größe und Schuhgröße im C-Kader vorhanden sind. Zwischenzeitlich formierten sich die F-Jugendlichen auf der Bühne, um Fußballwitze vorzutragen und sich beim Trainerteam um Reiner Blum und Franz Miller für tolle Trainingseinheiten zu bedanken.

Die Stimmung stieg, als die D-Jugendlichen um Trainer Peter Krämer die Bühne betraten. Vereinsvertreter wie Fidelis Spät (Gründungs- und Ehrenmitglied), Peter Reiser (stellvertretender Abteilungsleiter), Ottmar Pfeil (Jugendleiter), Jochen Gulde (Spielführer Herren), Sandra Holstein (Fitnesstrainerin) mussten – mit einer Mülltüte ausgestattet und Wasser im Mund – verschiedenen Witzen lauschen. Im Programm folgten die E-Jugendlichen. Die mit 25 Mädels und Jungs bedankten sich beim Trainerteam um Michael Gläser, Elvira Failer und Jens Kämmerer mit Geschenken.

Vom Nikolaus gab es Lob und Tadel, vor allem die mangelnde Trainingsbeteiligung bei den älteren Jugendlichen war ihm ein Dorn im Auge. Allen Trainern überreichte er ein Geschenk und natürlich wurden auch die kleinsten mit ein paar Leckereien überrascht. Danach folgte der Verbandsjugendleiter vom WFV. Michael Supper war wegen der Auszeichnung zum „Vereinehrenamtspreis 2018“ auf den SV Langenenslingen aufmerksam geworden. „Bereits auf den ersten beiden Seiten der Bewerbungsmappe sah ich, dass dies was Besonderes ist“, sagte er. Der Satz „Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag“ sei ihm ins Auge gestochen. Das Projekt „Mädchenfußball“ sei ein zartes Pflänzchen im WFV, umso erstaunlicher, dass es in so einem kleinen Verein wie dem SV Langenenslingen gelungen sei eine Mädchenmannschaft aufzubauen. Völlig überraschend überreichte er an den Jugendleiter Ottmar Pfeil und seinen Stellvertreter Klaus Königsberger für die herausragende Jugendarbeit zwei Futsalbälle, eine Sporttasche sowie einen Wertgutschein für Sportartikel um 500 Euro.

Besonders geehrt wurde an dem Abend Ottmar Pfeil, der sich sehr für die Jugend engagiert. Abteilungsleiter Leonhard Mayer fasste zusammen, was Pfeil alles für den Fußball geleistet hat. „2013 habe er den richtigen Weg genommen und ist zum SVL gekommen.“ Der Saunagänger erhielt ein besticktes Handtuch mit seine Initialen, eng mit denen des SVL verbunden. Ruhig wurde es in der Halle als Supper vom WFV nochmals an das Mikro und Pfeil mit der Jugendleiter-Ehrennadel in „Silber“ auszuzeichnen. Sichtlich überrascht und gerührt wurde ihm vor dem lang applaudierenden Publikum die Nadel angesteckt. Danach gab es Essen für alle, von Berthold Sauter ehrenamtlich zubereitet und vom Verein finanziert. Nachdem die Ergebnisse des Tippspiels der C-Jugend feststanden, konnten die Sieger prämiert werden. Der dritte Platz ging an Samuel Gulde (7 Jahre). Er erhielt einen Gutschein in einem Wert von zehn Euro. Zweite wurde Sandra Holstein, sie erhielt einen Gutschein mit 15 Euro. Erstplatziert war die F-Jugendspielerin Anna Binder. Sie bekam einen Gutschein mit 20 Euro.